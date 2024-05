Moža italijanske evroposlanke našli mrtvega: 'Ubili so mojega moža'

Angela Onorata , moža italijanske evropske poslanke Francesce Donato , so našli mrtvega v avtomobilu v Palermu. Oblasti sicer vzrok njegove smrti še preiskujejo, a političarka je kljub temu že sporočila, da so njenega moža umorili.

Kot poroča italijanski portal Corriere della Sera , naj bi imel moški po prvih informacijah okoli vratu zategnjeno plastično zanko. Oblasti na njegovem truplu niso našle strelnih ran, so pa na majici odkrili madež krvi.

Zjutraj se ji mož ni javil na telefonske klice, zato ga je začela iskati. Naposled ji je uspelo izslediti njegov avtomobil, v katerem je bil njen mrtev mož, sicer arhitekt in lastnik trgovine s pohištvom v Palermu.

Francesca Donato je bila v Evropski parlament izvoljena leta 2019, in sicer znotraj strankarske liste Severna liga. V Bruslju je izstopala po izrazito evroskeptičnih pogledih in nasprotovanju enotni valuti. Med pandemijo je nasprotovala cepljenju in drugim ukrepom, leta 2021 pa je izstopila iz stranke Severna liga.

Tudi Onorato je deloval znotraj politike. Leta 2022 je na sicilijanskih regionalnih volitvah kandidiral na listi krščanskih demokratov, a ni bil izvoljen.