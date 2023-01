Moža izginule Srbkinje v Bostonu bodo obtožili umora

V bližini Bostona že od začetka januarja pogrešajo 39-letno Ano Walshe. Kot poročajo ameriški mediji, bodo njenega moža, ki je po spletu meddrugim iskal navodila, kako razkosati truplo, zdaj obtožili za umor žene, ki prihaja iz Srbije.

Ameriške oblasti so izdale nalog za aretacijo Briana Walsha. Očitajo mu umor žene, pogrešane Srbkinje in mame treh otrok, Ane Walshe. Trenutno je osumljenec še v pridržanju, v sredo pa bo prepeljan na okrožno sodišče v Quincyju, kjer ga bodo obtožili umora, poroča CNN. Walshev odvetnik tega še ni želel komentirati. 47-letni Walshe se je izrekel za nedolžnega. Tožilstvo podrobnosti preiskave in dokazov še ne razkriva, jih bodo pa 'najverjetneje' predstavili, ko bodo vložili obtožnico, še piše CNN.

icon-expand Ana Walshe FOTO: Facebook

Kot smo poročali, je v ameriški zvezni državi Massachusetts že od začetka tega leta pogrešana 39-letna Ana Walshe, mama treh otrok. Nazadnje so jo videli v zgodnjih jutranjih urah prvega januarja letos, nato pa je za njo izginila vsaka sled. Njeno izginotje so prijavili šele njeni sodelavci 4. januarja, ko Ane ni bilo v službo. Policija je kmalu po prijavi izginotja sprožila obsežno preiskavo in pozvala vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani, naj se čim prej javijo.