Moža zastrupljala tudi s piškoti in testeninami

Erin Patterson (50) so prejšnji mesec spoznali za krivo umora svojih nekdanjih tastov Dona (70) in Gail Patterson (70) ter Gailine sestre Heather Wilkinson (66). Kot smo poročali, so vsi trije umrli nekaj dni po kosilu 29. julija 2023, ko je Pattersonova postregla govedino Wellington s strupenimi gobami. Heatherin mož, pastor Ian Wilkinson, je preživel po večtedenskem zdravljenju v bolnišnici.
Na sojenju, ki je trajalo devet tednov, obtožb, da je Pattersonova poskušala trikrat umoriti tudi svojega odtujenega moža, niso obravnavali. Tožilstvo je namreč te tik pred začetkom postopka umaknilo brez pojasnila. Zdaj pa je sodišče dovolilo, da se javnosti razkrijejo podrobnosti teh domnevnih poskusov, poroča BBC.
Simon Patterson, njen mož, je med predhodnimi zaslišanji opisal več dogodkov, za katere verjame, da so bili poskusi umora, piše BBC. Prvi naj bi se zgodil novembra 2021, ko je po obroku testenin bolognese, ki mu jih je prinesla Erin, končal v bolnišnici z bruhanjem in drisko. Maja 2022 je med kampiranjem zaužil piščančji kari, potem pa pristal v komi. Zdravniki so morali odstraniti del njegovega črevesja, družina pa se je prišla dvakrat poslovit, ker mu niso pripisovali možnosti preživetja.
Jeseni 2022 je po zaužitju zelenjavnega zavitka med izletom na obalo začel izgubljati nadzor nad telesom, imel krče in komaj še govoril.
Erin naj bi ga poskušala zastrupiti tudi s piškoti, za katere je trdila, da jih je spekla njuna hči. Večkrat ga je klicala, da bi preverila, ali jih je pojedel.
Preiskovalci nikoli niso ugotovili, s čim naj bi ga odtuejna žena poskušala zastrupit. Sumijo, da je vsaj enkrat uporabila strup za podgane, saj so v njenem računalniku našli datoteko z infromacijami o strupu, je poročal BBC.
Zdravnik in družinski prijatelj Christopher Ford je Simonu predlagal, naj vodi dnevnik prehrane, da bi ugotovili vzrok ponavljajočih se hudih bolezni. Februarja 2023, pet mesecev pred smrtonosnim kosilom, mu je Simon zaupal, da sumi svojo ženo. O sumih je obvestil tudi nekaj družinskih članov, a je bil prepričan, da je tarča le on.
Le dan pred usodnim kosilom je njegova sestra starše posvarila, a ti so se odločili, da bodo vseeno šli. Pet dni kasneje so se sorodniki zbrali v bolnišnični kapeli, medtem ko so Don, Gail in Heather umirali v sobah nekaj hodnikov stran, je zapisal BBC.
Med sojenjem so tožilci predstavili še druge nenavadne dokaze, kot je objava Pattersonove iz leta 2020 v Facebook skupini za pomoč pri zastrupitvah, kjer je trdila, da je njen "maček" pojedel gobe in bruhal, a preiskava je pokazala, da nikoli ni imela mačke.
Po poročanju BBC bo Pattersonova za kazen izvedela 25. avgusta, ko bodo na sodišču prebrali tudi pričevanja žrtev in njihovih družin.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.