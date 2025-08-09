Moža zastrupljala tudi s piškoti in testeninami

Avstralska trojna morilka Erin Patterson, ki so jo nedavno spoznali za krivo umora treh sorodnikov s smrtonosnimi gobami, naj bi več let poskušala zastrupiti tudi svojega moža Simona Pattersona. Med domnevnimi poskusi naj bi mu ponujala hrano in sladice, po katerih je pristal v bolnišnici v kritičnem stanju. Podrobnosti, ki so bile med sojenjem skrite zaradi sodne prepovedi, so zdaj prvič dostopne javnosti.

Erin Patterson (50) so prejšnji mesec spoznali za krivo umora svojih nekdanjih tastov Dona (70) in Gail Patterson (70) ter Gailine sestre Heather Wilkinson (66). Kot smo poročali, so vsi trije umrli nekaj dni po kosilu 29. julija 2023, ko je Pattersonova postregla govedino Wellington s strupenimi gobami. Heatherin mož, pastor Ian Wilkinson, je preživel po večtedenskem zdravljenju v bolnišnici.

Na sojenju, ki je trajalo devet tednov, obtožb, da je Pattersonova poskušala trikrat umoriti tudi svojega odtujenega moža, niso obravnavali. Tožilstvo je namreč te tik pred začetkom postopka umaknilo brez pojasnila. Zdaj pa je sodišče dovolilo, da se javnosti razkrijejo podrobnosti teh domnevnih poskusov, poroča BBC.

Simon Patterson FOTO: Profimedia icon-expand

Simon Patterson, njen mož, je med predhodnimi zaslišanji opisal več dogodkov, za katere verjame, da so bili poskusi umora, piše BBC. Prvi naj bi se zgodil novembra 2021, ko je po obroku testenin bolognese, ki mu jih je prinesla Erin, končal v bolnišnici z bruhanjem in drisko. Maja 2022 je med kampiranjem zaužil piščančji kari, potem pa pristal v komi. Zdravniki so morali odstraniti del njegovega črevesja, družina pa se je prišla dvakrat poslovit, ker mu niso pripisovali možnosti preživetja. Jeseni 2022 je po zaužitju zelenjavnega zavitka med izletom na obalo začel izgubljati nadzor nad telesom, imel krče in komaj še govoril.

Erin Patterson FOTO: AP icon-expand

Erin naj bi ga poskušala zastrupiti tudi s piškoti, za katere je trdila, da jih je spekla njuna hči. Večkrat ga je klicala, da bi preverila, ali jih je pojedel. Preiskovalci nikoli niso ugotovili, s čim naj bi ga odtuejna žena poskušala zastrupit. Sumijo, da je vsaj enkrat uporabila strup za podgane, saj so v njenem računalniku našli datoteko z infromacijami o strupu, je poročal BBC.

Grafit Erin Patterson FOTO: Profimedia icon-expand

Zdravnik in družinski prijatelj Christopher Ford je Simonu predlagal, naj vodi dnevnik prehrane, da bi ugotovili vzrok ponavljajočih se hudih bolezni. Februarja 2023, pet mesecev pred smrtonosnim kosilom, mu je Simon zaupal, da sumi svojo ženo. O sumih je obvestil tudi nekaj družinskih članov, a je bil prepričan, da je tarča le on. Le dan pred usodnim kosilom je njegova sestra starše posvarila, a ti so se odločili, da bodo vseeno šli. Pet dni kasneje so se sorodniki zbrali v bolnišnični kapeli, medtem ko so Don, Gail in Heather umirali v sobah nekaj hodnikov stran, je zapisal BBC.