Tujina

Modžtaba Hamenej 'neprimeren za voditelja'?

Teheran/Washington, 18. 03. 2026 07.00

N.V.
Modžtaba Hamenej

Po poročanju ameriških obveščevalnih služb trenutno Iranska islamska revolucionarna garda vleče vse niti v Iranu. Pokojni iranski voditelj Ali Hamenej naj bi bil namreč zelo previden glede tega, da ga nasledi njegov sin Modžtaba Hamenej.

Po navedbah ameriških obveščevalnih agencij, ki jih je pridobil CBS, je nekdanji ajatola Hamenej, svojega sina dojemal kot "malce neumnega" in "neprimernega za voditelja", prav tako naj bi imel veliko težav v svojem življenju. 

Te informacije so prišle na uho tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki pravi, da to verjetno ni tako pomembno, saj je Modžtaba "morda mrtev". Na to je namignil tudi na intervjuju za Fox News, ko je dejal, da je "iransko vodstvo izginilo". 

Res je, da je iranska državna televizija poročala, da je bil Modžtaba ranjen. čeprav ni jasno kakšne so poškodbe in ali je to vplivalo na njegove dolžnosti vrhovnega voditelja. A sumljivo je, da Modžtaba ni bil viden v javnosti že od svojega imenovanja. Še celo njegov prvi nagovor državljanom je prebral novinar na televiziji, objavljena je bila le njegova slika.

V petek je ameriški sekretar za obrambo Pete Hegseth prav tako izjavil, da je Modžtaba ranjen in verjetno poškodovan, ter podvomil o Hamenejevi sposobnosti vodenja po skoraj dveh tednih ameriških in izraelskih napadov na Iran.

modžtaba hamenej ali hamenej iran vodstvo

