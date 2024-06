Možgani 110-letnika v rokah znanstvenikov: kaj je ohranjalo njegov um?

Markoff je bil v New Yorku rojen judovskim priseljencem. Čeprav je imel le osem razredov uradne šolske izobrazbe, se je učil vse življenje. Zaneslo ga je v strojništvo, ustanovil je svoje podjetje, leta 1938 pa se je poročil s soprogo Betty.

V več kot 80 letih zakona sta zakonca Markoff vzgojila dva otroka, potovala po svetu in vsak dan prehodila več kilometrov, vse dokler ni leta 2019 Betty umrla, stara 103 leta.

Hčerka Judith Hansen je za USA Today dejala, da so neizmerno srečni, da je bil z njimi tako dolgo, saj je bil zanimiv in topel človek.

Tudi njegov um je bil nekaj posebnega: kiparil je, pisal blog, v starosti 99 let je napisal knjigo ... Vse življenje ga je spremljala prirojena intelektualna radovednost, tako je med drugim užival tudi v raziskovanju Wikipedie in pomnjenju novih informacij.

In zdaj bodo Markoffove možgane po zaslugi njegove družine preučevali znanstveniki, ki želijo izvedeti več o procesu staranja – in o tem, zakaj nekateri ljudje zdrsnejo v demenco in kognitivni upad, drugi, kot je Markoff, pa ostanejo ostrih misli vse do konca.

Njegova hči sicer meni, da je ohranjanje duševne aktivnosti eden od ključev do zdrave dolgoživosti. Izpostavila je, da sta bila starša vedno angažirana, aktivna, vseskozi sta odkrivala nova znanja.

Tish Hevel, izvršna direktorica projekta Brain Donor, pa pravi, da je sicer koristno, da znanstveniki preučujejo možgane ljudi, ki so trpeli za Parkinsonovo, Alzheimerjevo boleznijo, CTE in drugimi nevrodegenerativnimi stanji, vendar so potrebni tudi zdravi možgani, da bi razumeli ključne procese.

Zato so veseli, da je darovalcev vse več, čeprav je predvsem darovanje možganov zelo intimna odločitev, je ocenila.