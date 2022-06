Hitro širjenje podrazličic: višja možnost okužbe za cepljene in prebolele

V študiji, ki je bila v sredo objavljena v reviji New England Journal of Medicine, so harvardski zdravniki s primerjavo opazovanja protiteles, najprej proti novima podrazličicama omikrona BA.4 in BA.5, nato pa še proti starejšima različicama BA.1 in BA.2, ugotovili, da se protitelesa (ne glede na to ali so pridobljena s cepljenjem ali prebolelostjo) na novi podrazličici omikrona zelo slabo odzivajo.

Ob pregledu količine protiteles v krvi 27 sodelujočih, ki so bili trikrat cepljeni s Pfizerjevim cepivom, so ugotovili, da je bila dva tedna po prejemu poživitvenega odmrka raven odziva proti podrazličicama omikrona nekajkrat nižja kot raven zaščite, ki jo je isto cepivo vzpostavilo proti starejšim različicam (na primer gama in delta). Raven zaščite se zniža z vsako novejšo podrazličico omikrona, so še ugotovili. "Protiteles proti koronavirusu je tako manj tudi pri starejših podrazličicah omikrona BA.1 in BA.2, ne le pri različicah BA.4 in BA.5", je za CNN povedal eden izmed avtorjev članka in direktor Centra za virologijo in raziskave cepiv v Centru Beth Israel Deaconess Medical v Bostonu Dan Barouch.

Podobne rezultate so znanstveniki našli tudi, ko so merili raven protiteles v krvi 27 sodelujočih, ki so v preteklem mesecu preboleli podrazličici omikrona BA.1 in BA.2.