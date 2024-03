Mračni utrinki vsakdana Severne Koreje

Fotografije razkrivajo zanimiv pogled na utrip življenja v zaprti komunistični državi z okoli 26 milijoni prebivalcev. Državljani, ki so izolirani od preostalega sveta, ne smejo potovati v tujino, doma pa so podvrženi državni propagandi s hvalospevi na račun njihovega voditelja Kim Džong Una.

Država se sicer sooča z veliko revščino in lakoto, razmere pa so se še poslabšale v preteklih letih, ko je Severna Koreja v času pandemije popolnoma zaprla svoje mejne prehode tudi za prej odobrene trgovske izmenjave s Kitajsko. Vse slabši pogoji za življenje so številne prebivalce spodbudili, da so poskušali svojo srečo s pobegom iz države, zaradi česar so ob meji predvsem z Južno Korejo krepko poostrili nadzor.

Pardo je v objektiv ujel severnokorejsko mesto Hjesan, od koder vojaki gledajo čez reko proti Kitajski in le občasno zapustijo svoje nadzorne stražarske stolpe, da se sprehodijo ob bodeči žici in strogo varovani meji.