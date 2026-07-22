Mravlje kot okras na sladici? Lastniku Michelinove zvezdice grozi zapor

20 milijonov korejskih vonov (slabih 12.000 evrov) in eno leto zaporne kazni. To za lastnika restavracije z Michelinovo zvezdico, ki je gostom stregel sladice, ki jih je okrasil z mravljami, zahtevajo južnokorejski tožilci.
Da so se na njegovih sladicah res znašle mravlje, je potrdil tudi lastnik restavracije, ki pa trdi, da so bile uporabljene le v manjšem delu 15-hodnega menija v restavraciji, in sicer kot preliv za sorbet. Po njegovih besedah je goste predhodno tudi opozoril in jim ponudil možnost, da izberejo prelive brez mravelj.
Kot je dejal, se je le okoli 60 odstotkov gostov odločilo poskusiti mravlje, preostalim pa so postregli z alternativo. Ob tem pa se je skliceval tudi na to, da je v restavracijah v nekaterih drugih državah, kot so Avstralija, Danska in Združeno kraljestvo, mravlje dovoljeno uporabljati v jedeh, piše BBC.
Primer se je na sodišču znašel po tem, ko so uradniki ministrstva za varnost hrane na spletu opazili ocene gostov, v katerih so priložili tudi fotografije jedi, posutih z mravljami.
Preiskovalci zdaj ocenjujejo, da so v restavraciji v štirih letih v različnih jedeh uporabili približno 49.000 mravelj, uvoženih iz ZDA in Tajske. Ob tem pa tudi, da je restavracija uporabljala mravlje, ki so "vsebovale do 55-krat več težkih kovin kot tipične užitne žuželke".
Južnokorejska zakonodaja na seznam tistih, ki jih je dovoljeno uživati, ne uvršča mravelj. Se pa na njem med drugim najdejo kobilice in črički. Pri odločanju, katere žuželke se lahko znajdejo na meniju, pa upoštevajo več meril, med katerimi so tveganja za varnost hrane, toksičnost, hranilna vrednost, prav tako pa je pomembno tudi vprašanje, ali je mogoče živali vzrejati po ustreznih higienskih standardih.
Sodni dokumenti niso navedli imena restavracije ali imena njenega lastnika. Z dvema Michelinovima zvezdicama pa se sicer v Južni Koreji ponaša deset restavracij.
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