Mravlje kot okras na sladici? Lastniku Michelinove zvezdice grozi zapor

20 milijonov korejskih vonov (slabih 12.000 evrov) in eno leto zaporne kazni. To za lastnika restavracije z Michelinovo zvezdico, ki je gostom stregel sladice, ki jih je okrasil z mravljami, zahtevajo južnokorejski tožilci.

Da so se na njegovih sladicah res znašle mravlje, je potrdil tudi lastnik restavracije, ki pa trdi, da so bile uporabljene le v manjšem delu 15-hodnega menija v restavraciji, in sicer kot preliv za sorbet. Po njegovih besedah je goste predhodno tudi opozoril in jim ponudil možnost, da izberejo prelive brez mravelj.

Kot je dejal, se je le okoli 60 odstotkov gostov odločilo poskusiti mravlje, preostalim pa so postregli z alternativo. Ob tem pa se je skliceval tudi na to, da je v restavracijah v nekaterih drugih državah, kot so Avstralija, Danska in Združeno kraljestvo, mravlje dovoljeno uporabljati v jedeh, piše BBC.

Primer se je na sodišču znašel po tem, ko so uradniki ministrstva za varnost hrane na spletu opazili ocene gostov, v katerih so priložili tudi fotografije jedi, posutih z mravljami.