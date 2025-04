Invazija mravelj v Nemčiji: 'Vse smo že poskusili'

Veljajo za marljive delavke, tudi zatiralke škodljivcev na vrtu. Govorimo o mravljah. Za prebivalce mest na jugozahodu Nemčije pa so hudo nadležne in že prava nočna mora. Takoj, ko se malo otopli, začne na milijone črnih žuželk lesti iz vseh lukenj in špranj. Gre za vrsto, ki je v Evropo prišla iz Severne Afrike in je še posebej težavna, saj se izjemno hitro in množično razmnožuje. Sredozemske mravlje celo spodkopavajo ulice, hromijo internet in daljnovode.