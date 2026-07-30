Dolga reka ljudi v vrsti za fotografijo s točke Tre Cime

Italijanski Dolomiti so postali najnovejša žrtev prekomernega turizma. Na spletu so šokirale podobe dolge kolone obiskovalcev, ki čakajo, da bi posneli eno samcato fotografijo.
Videoposnetek, ki je nastal 22. julija, prikazuje na videz neskončno vrsto ljudi, ki se vije skozi gore. Turisti so namreč v njej čakali na priložnost, da se povzpnejo do razgledne točke Tre Cime (Trije vrhovi). Objava je na spletu hitro postala viralna, o kaosu v italijanskih gorah pa je poročal tudi New York Post.
Kako množični turizem vpliva na naravo? To je bilo le eno od vprašanj, ki se je porodilo številnim ob pogledu na mravljišče ljudi. Še eden pa je komentiral, da ljudem uspe uničiti lepoto kateregakoli kraja. "Klavnica. Smo rak sveta," je bil še nekoliko bolj oster tretji.
Oblasti so potrdile, da lokalne službe zaradi množice turistov, ki polnijo ulice in pohodne poti, delujejo s polno zmogljivostjo.
V začetku meseca je ALA news poročala, da je na avtobuse iz Misurine v Rifugio Auronzo, glavno izhodišče za pohod okoli Tre Cime, čakalo več kot 300 turistov. Povpraševanje je bilo tako veliko, da so uradniki sedmim, ki so že v uporabi, dodali še osmi avtobus, vendar pa dodatne zmogljivosti še vedno niso bile dovolj, da bi sledili porastu obiskovalcev.
Zaradi vse večjega števila turistov, ki se zgrinjajo na to gorniško točko, so lokalne oblasti zaostrile dostop do te priljubljene destinacije. Med drugim so zahtevali, da vozniki, ki se odpravljajo proti vrhovom, vstopnice rezervirajo in plačajo vnaprej.
Kljub temu najnovejši prizori kažejo, da ukrepi niso kaj dosti pripomogli k zajezitvi samega števila turistov.
Dolomiti so sicer tudi ena glavnih italijanskih smučarskih destinacij, ki vsako leto privabljajo zimske množice na svojo obsežno mrežo smučarskih prog. Regija ima tudi dolgo olimpijsko zapuščino, saj je zimske igre prvič gostila leta 1956, leta 2026 pa se bo na mednarodni oder vrnila kot del olimpijskih iger Milano Cortina.
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