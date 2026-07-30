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Dolga reka ljudi v vrsti za fotografijo s točke Tre Cime

Misurina, 30. 07. 2026 08.01 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
M.P.
Gneča Tre Cime (IG)

Množice turistov, ki dušijo priljubljene turistične destinacije, niso nič novega. Še posebej pred priljubljenimi znamenitostmi nihče več ne pričakuje, da bodo do njih prišli brez daljšega gnetenja v reki čakajočih. Nekoliko drugače pa si verjetno predstavljamo odhod v hribe, četudi se je javnost že spoznala tudi s posnetki dolgih vrst gornikov na poti na Mount Everest. Za nov šok pa so zdaj poskrbele še podobe iz Dolomitov.

Italijanski Dolomiti so postali najnovejša žrtev prekomernega turizma. Na spletu so šokirale podobe dolge kolone obiskovalcev, ki čakajo, da bi posneli eno samcato fotografijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videoposnetek, ki je nastal 22. julija, prikazuje na videz neskončno vrsto ljudi, ki se vije skozi gore. Turisti so namreč v njej čakali na priložnost, da se povzpnejo do razgledne točke Tre Cime (Trije vrhovi). Objava je na spletu hitro postala viralna, o kaosu v italijanskih gorah pa je poročal tudi New York Post.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako množični turizem vpliva na naravo? To je bilo le eno od vprašanj, ki se je porodilo številnim ob pogledu na mravljišče ljudi. Še eden pa je komentiral, da ljudem uspe uničiti lepoto kateregakoli kraja. "Klavnica. Smo rak sveta," je bil še nekoliko bolj oster tretji.

Oblasti so potrdile, da lokalne službe zaradi množice turistov, ki polnijo ulice in pohodne poti, delujejo s polno zmogljivostjo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V začetku meseca je ALA news poročala, da je na avtobuse iz Misurine v Rifugio Auronzo, glavno izhodišče za pohod okoli Tre Cime, čakalo več kot 300 turistov. Povpraševanje je bilo tako veliko, da so uradniki sedmim, ki so že v uporabi, dodali še osmi avtobus, vendar pa dodatne zmogljivosti še vedno niso bile dovolj, da bi sledili porastu obiskovalcev.

Zaradi vse večjega števila turistov, ki se zgrinjajo na to gorniško točko, so lokalne oblasti zaostrile dostop do te priljubljene destinacije. Med drugim so zahtevali, da vozniki, ki se odpravljajo proti vrhovom, vstopnice rezervirajo in plačajo vnaprej.

Kljub temu najnovejši prizori kažejo, da ukrepi niso kaj dosti pripomogli k zajezitvi samega števila turistov.

Dolomiti
Dolomiti
FOTO: Profimedia

Dolomiti so sicer tudi ena glavnih italijanskih smučarskih destinacij, ki vsako leto privabljajo zimske množice na svojo obsežno mrežo smučarskih prog. Regija ima tudi dolgo olimpijsko zapuščino, saj je zimske igre prvič gostila leta 1956, leta 2026 pa se bo na mednarodni oder vrnila kot del olimpijskih iger Milano Cortina.

dolomiti tre cime turozem italija gore

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KOMENTARJI30

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vojko Kos
30. 07. 2026 10.59
Norci.
Odgovori
0 0
za_vse_sem_sam
30. 07. 2026 10.44
primer plehkosti današnjega folka
Odgovori
+2
3 1
S K E L E T O R
30. 07. 2026 10.41
🐑🐑🐑🐑🐑
Odgovori
+6
7 1
Heprk
30. 07. 2026 10.39
Zdaj so se iz dubaia preselili sem.
Odgovori
+3
3 0
dogg_
30. 07. 2026 10.38
Še en dokaz več, kako lahko mediji zavajajo. To sploh ne drži, da ti ljudje čakaj da bi vstopili na razgledno točko! Ta vrsta je doli v dolini pri jezeru Misurina odkoder pelje na Tre Cime krožni avtobusni prevoz. Se pravi ti ljudje čakajo na avtobusni prevoz v hribe. Podobno kot če bi iz Kranjske Gore ali Bovca šel z avtobusom na Vršič
Odgovori
+2
2 0
Vojko Kos
30. 07. 2026 11.00
Razlike ni! Ovce rinejo v gužvo in na ista mesta!
Odgovori
0 0
ježevka123
30. 07. 2026 10.32
To je posledica socialnih omrežij.
Odgovori
+8
8 0
patogen
30. 07. 2026 10.32
Slovensko ime je Tri Cine.
Odgovori
+1
2 1
Normalka
30. 07. 2026 10.30
Kaj vse sproducira kapitalizem 🙈.
Odgovori
+5
7 2
mmickica
30. 07. 2026 10.41
Kaj ima to s kapitalizmom??? Kriva so socialna omrezja in vedno bolj plehki folk.
Odgovori
-2
0 2
prost1
30. 07. 2026 10.30
Prosim vse svetovne popotnike naj zgrešijom Slovenijo in s tem ne objavljajo čudovitih fotografij, da ostane ta najlepši del sveta za nas. V hribe grem zdaj lahko edino še med tednom, ker za vikende ni več vzdržno. Hvala bogu pozimi še ni in upam da ne bo masovnega turizma.
Odgovori
+6
6 0
Sandokkan
30. 07. 2026 10.32
Ne skrbi. Ne bodo. Slovenija nima popolnoma nič za turizem! Navadna kmetija.
Odgovori
+1
3 2
prost1
30. 07. 2026 10.38
Pohvaljen ker si se naučil slovensko.
Odgovori
+2
2 0
Morgoth
30. 07. 2026 10.49
Včeraj je folk tu gor doživljal orgazme, ko doničič vabil nba subprimate sem. Češ, kako dobro promocijo dela Sloveniji. 🤡🤡🤡
Odgovori
+1
2 1
ALEX0000
30. 07. 2026 10.28
Ni lepšega kot nekje v Alpah poleti. Morje se lahko skrije
Odgovori
+4
4 0
Glavcana2
30. 07. 2026 10.24
OI 2026 so ze za nami. Februarja so bile.... lektor bi vam res prav prisel... pri vsakem clanku
Odgovori
+3
3 0
royayers
30. 07. 2026 10.22
šolski čredni nagon.
Odgovori
+2
3 1
Sandokkan
30. 07. 2026 10.19
Če bi bilo V Sloveniji kaj lepega za turiste Bo se bil kdo tufi ustavil. Takoj pa samo tranzit in čimprej ven iz te greznice.
Odgovori
-3
3 6
Grobelno
30. 07. 2026 10.13
Iz druge strani via Fiscalina, ko se je treba mal potrudit dobre dve uri hoje, pa ziher ni gneče. Pot pa izjemna lepih razgledov folk raj stoji v vrsti dve uri 😄 kdo bi razumel
Odgovori
+5
5 0
gremonazaj
30. 07. 2026 10.07
če bodo hoteli turizem spraviti v normalo, bo potrebno močno dvigniti cene. To so resna situacija, narava trpi.
Odgovori
+5
5 0
August Landmesser
30. 07. 2026 10.05
zelo inteligentno...samo da bo selfi...Čredni nagon deluje na čredo...kdo je del črede vemo
Odgovori
+8
8 0
travc
30. 07. 2026 10.04
Folku ni pomoči.Žal.
Odgovori
+8
8 0
Paradox
30. 07. 2026 10.01
Krive so turistične agencije, ki promovirajo lenobnost. Namesto, da se ljudje sami prevozijo in prehodijo do točk, tako se tudi sproti gneča porazdeli, jih raje za €€ prevozijo in delajo nepotrebno gužvo s 200-timi ljudmi v enem kosu.
Odgovori
+6
6 0
Uporabnik-1442225
30. 07. 2026 09.55
tre cime ali tre cine?
Odgovori
-1
1 2
Teleport
30. 07. 2026 09.55
Noro.sam ne bi stal minute
Odgovori
+9
10 1
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