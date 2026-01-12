Mraz reže na Finskem: na severu ujetih več tisoč turistov

Lete so morali odpovedati, ker zaradi nizkih temperatur z letal težko odstranijo led, medtem ko lahko na tleh zamrzne oprema za vzdrževanje in oskrbo z gorivom, poroča britanski BBC. Upravljavec letališča Finavia je za javno radiotelevizijo Yle povedal, da vlaga v zraku dodatno poslabšuje razmere, saj povzroča spolzko zmrzal.

Neobičajno nizke temperature so Laponsko prizadele po tem, ko so neurja na severu Evrope v zadnjih dneh povzročila zimske razmere in motnje v prometu tudi v Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji.