Tujina

Mraz reže na Finskem: na severu ujetih več tisoč turistov

Helsinki, 12. 01. 2026 10.11 pred 26 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Mraz na Finskem

Več tisoč turistov je ujetih na Laponskem na severu Finske, potem ko so v nedeljo na letališču Kittila odpovedali vse lete, ker se temperature niso dvignile nad -35 stopinj Celzija. Odpovedali so lete v London, Bristol, Manchester, Pariz in Amsterdam. Verjetno bo tako tudi danes, saj so meteorologi napovedali do -39 stopinj Celzija.

Lete so morali odpovedati, ker zaradi nizkih temperatur z letal težko odstranijo led, medtem ko lahko na tleh zamrzne oprema za vzdrževanje in oskrbo z gorivom, poroča britanski BBC. Upravljavec letališča Finavia je za javno radiotelevizijo Yle povedal, da vlaga v zraku dodatno poslabšuje razmere, saj povzroča spolzko zmrzal.

Neobičajno nizke temperature so Laponsko prizadele po tem, ko so neurja na severu Evrope v zadnjih dneh povzročila zimske razmere in motnje v prometu tudi v Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji.

Mraz na Finskem
Mraz na Finskem
FOTO: AP

Laponska, ki se razteza čez sever Norveške, Švedske in Finske, je sicer znana po mrazu in snegu, vendar se v regiji na Finskem povprečne zimske temperature gibljejo pri okoli -14 stopinj Celzija z občasnim padcem na -30 stopinj.

Na letališče Kittila letijo predvsem tisti, ki želijo priti do bližnjih smučarskih središč ali videti severni sij, na drugo, južnejše laponsko letališče Rovaniemi, pa tisti, ki želijo obiskati božičkovo vas, še navaja BBC.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PomisliNaSonce
12. 01. 2026 10.48
Mal bo za počakat, kak teden pa bo spet posvetlili skrajni sever :)
Odgovori
0 0
bibaleze
