ZDA v snegu in mrazu: umrlo 42 ljudi, odpovedanih več kot 24.500 letov

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Zima v ZDA Profimedia

Zima v ZDA Profimedia

Sneg in mraz ohromila ZDA AP

Sneg in mraz ohromila ZDA AP

Sneg in mraz ohromila ZDA AP

Sneg in mraz ohromila ZDA AP

Sneg in mraz ohromila ZDA AP

Zima v ZDA Profimedia















Severno od Dallasa v Teksasu so v ponedeljek umrli trije otroci, ki so padli skozi led na majhnem jezercu, prav tako nedaleč od Dallasa je v nesreči med sankanjem umrla najstnica. Pri Austinu pa so našli truplo moškega, ki je umrl zaradi podhladitve, poroča televizija ABC. Tri starejše osebe so v Pensilvaniji umrle med odstranjevanjem snega, o desetih smrtnih žrtvah poročajo iz mesta New York, še dva moška v New Jerseyju in na Long Islandu sta prav tako umrla med kidanjem snega. Žensko v Massachusettsu je ubil snežni plug, o smrtnih žrtvah pa so poročali tudi iz Tennesseeja, Louisiane, Mississippija, Kansasa, Ohia in Južne Karoline, še navaja ABC.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Led na reki Hudson v New Yorku Profimedia

Led na reki Hudson v New Yorku Profimedia



V Tennesseeju so ob tem hospitalizirali 46 ljudi zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, potem ko so zaradi izpadov elektrike ostali brez ogrevanja in so se skušali znajti na različne načine, da bi se pogreli.

Odpovedali rekordno število letov

Letalska družba American Airlines je medtem sporočila, da so bili zadnji dnevi glede odpovedanih letov najhujši v njeni zgodovini. V torek je odpovedala še četrtino vseh svojih poletov, po vsej državi pa so jih na ta dan odpovedali okrog 2000, največ v Bostonu, New Yorku in Dallasu. Najhuje je bilo sicer v nedeljo, ko so po državi skupno odpovedali 11.000 letov, po podatkih spletne strani FlightAware pa je bilo med soboto in torkom skupno odpovedanih več kot 24.500 letov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pol milijona gospodinjstev brez elektrike

Zlasti zvezne države Tennessee, Teksas, Mississippi in Louisiana so prizadeli tudi obsežni izpadi električne energije, po podatkih spletne strani Poweroutage.com je bilo v torek zvečer še vedno brez elektrike skoraj pol milijona gospodinjstev in podjetij. Uradi zvezne vlade v Washingtonu ostajajo zaprti - kot številna druga mesta po ZDA je tudi prestolnico zasul sneg, še vedno vztrajajo nizke temperature.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Sneg v Washingtonu AP

Sneg v Washingtonu AP

