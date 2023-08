MrBeast toži podjetje, ki stoji za njegovo verigo hitre prehrane

Donaldson, ki je največji samostojni YouTuber na svetu in ima več kot 171 milijonov naročnikov, se je za sodelovanje s podjetjem Virtual Dining Concepts odločil leta 2020. Podjetje naj bi zanj iz posebnih kuhinj, ki so namenjene izključno pripravi hrane za dostavo, pripravljalo MrBeast Burgerje.

Tožbo je vložil v ponedeljek, v njej pa trdi, da je podjetje "nepopravljivo škodovalo" njegovemu ugledu. Sodnika je prosil, naj mu podeli pravico do prekinitve pogodbe s podjetjem, saj da podjetje ponuja izdelke nizke kakovosti, poroča The Guardian .

Zakaj se je sploh odločil za tožbo?

Za tožbo se je odločil po tem, ko so njegovi oboževalci na Twitterju objavili slike surovega mesa v burgerjih. V tožbo je zapisal tudi pritožbe strank, ki so med drugim zapisale, da so burgerji kot "grozen meme" in da so "odvratni".

Že junija je MrBeast oboževalcu dejal, da je razočaran nad ponudbo MrBeast Burgerjev. "Ja, težava z Beast Burgerji je, da ne morem zagotoviti kakovosti naročila. Ker jih delajo zunanji izvajalci, je zadevo nemogoče nadzorovati," je zapisal na Twitterju.