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Mreža smrti: za umore najemajo evropske najstnike, vse je kot v 'igrici'

London , 02. 08. 2026 10.09 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
A.K.
Najstniški morilci

Kriminalna združba Foxtrot Network najema evropske najstnike za izvajanje umorov, ki spominjajo na računalniške igre. Mladi pogosto sploh ne dobijo plačila, saj jih oblasti pred tem večinoma aretirajo. Mreža naj bi bila povezana z iranskim režimom.

Predmestje Stockholma. Neke zimske noči je moški s pištolo v roki vzel življenje 20-letnemu študentu, ki se je vračal z izmene v restavraciji McDonald's. Napadalec je med približevanjem svoji tarči znova in znova streljal. Zadnji strel je izstrelil žrtvi v glavo, ko je ta nemočno ležala na tleh. Morilec je bil 18-letni Atilla Azimov. Tiste februarske noči lani je ubil napačnega človeka. Umor je zagrešil za denar, najela ga je kriminalna združba Foxtrot Network, organizirana kriminalna skupina, povezana z iranskim režimom, ki je postala znana po taktiki nasilja kot storitve, piše BBC.

Atilla Azimov, ki so ga ujele nadzorne kamere in je bil pozneje aretiran, je bil zaradi umora obsojen na dosmrtni zapor. Domnevajo, da je smrtonosna mreža Foxtrot Network od leta 2022 odgovorna za približno 35 umorov ter za številne napade in poskuse napadov v Evropi, med drugim za dva napada z eksplozivnimi napravami in ročnimi bombami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Združba za denar novači najstnike, da izvajajo napade, vendar jim plačila skoraj nikoli ni treba izplačati, saj storilce pogosto ujamejo. Eden takšnih je tudi Johannes Natland, norveški najstnik, ki ga je porota na sodišču Old Bailey v Londonu v sredo spoznala za krivega zarote za umor zaradi načrtovanega umora v West Yorkshiru.

Po navedbah Operativne delovne skupine OTF GRIMM, skupine Europola, najstniške morilce novačijo prek družbenih omrežij, navodila pa prejemajo na način, ki posnema delovanje računalniških iger.

Andy Kraag, vodja Evropskega centra Europola za boj proti hudemu in organiziranemu kriminalu, to opisuje kot preračunljivo prenašanje umorov na ranljive mlade ljudi. V delovni skupini OTF GRIMM trenutno sodeluje enajst držav: Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Islandija, Nizozemska, Norveška, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

Vodja Foxtrot Networka, Rawa Majid, je pobegnil iz Švedske in pozneje tudi iz svoje operativne baze v Turčiji. Zdaj naj bi deloval iz iranske prestolnice Teheran. Policija meni, da so bili nekateri napadi izvedeni po naročilu iranskega režima, med drugim napad z ročno bombo na izraelsko veleposlaništvo v Københavnu, medtem ko so drugi napadi povezani z bojem Foxtrot Networka za prevlado na trgu prepovedanih drog.

Diamant Salihu, preiskovalni novinar švedske televizije SVT, že tri leta raziskuje Foxtrot Network in njegove povezave z Iranom. Režim naroča vodji Foxtrot Networka, naj prek svoje mreže organizira napade na sovražnike iranskega režima, je dejal. To so lahko disidenti, novinarji, ki nasprotujejo režimu, lahko pa tudi izraelski cilji. Kot je pojasnil Salihu, so se povezave z iranskim režimom začele po oktobru 2023, ko je Majid pobegnil v Teheran.

Foxtrot Network umori organizirani kriminal Europol najstniški morilci Iran

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KOMENTARJI20

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Nežna dušca
02. 08. 2026 11.33
Tramp, samo zamisli si.Nočna mora. Spal bo lahko samo na sestankih , kot do sedaj.
Odgovori
0 0
Emtisunce
02. 08. 2026 11.29
Prišleki v EU imajo drugačno kulturo in vero. Asimilirali se ne bodo nikoli, raje se združujejo v getih kjer veljajo njihova pravila. Rešitev je le ena in ta je, da enih ali drugih ni več.
Odgovori
+2
2 0
ROMELS
02. 08. 2026 11.23
V svobodnem demokratičnem svetu je pač tako. Vsak išče svojo priložnost kot veleva duh kapitalizma.
Odgovori
+2
2 0
Dr Dre
02. 08. 2026 11.14
No, danes smo brali, da so 🇺🇦 v Moskvi izvedli Terorističen napad v stilu ISISA, kjer se je oseba razstrelila.... Imamo mi problem že z 🇺🇦..
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+9
10 1
marre
02. 08. 2026 11.13
Ah multikulti.. Švedska še 15 let nazaj oaza miru in napredka, je postala vsaj v določenih delih, beznica kriminala, drog in nasilja.. Ampak če vprašaš leve oprance, ki so to pripeljal v Evropo in sedaj še na vse načine blokirajo deportacije, je za to vedno kriv nekdo drug..
Odgovori
+11
12 1
prfox
02. 08. 2026 11.12
Reza Pahlavi na twitterju poroča skoraj vsakodnevno kaj počne iranski režim, zadnja žrtev 20 letni protestnik
Odgovori
-1
2 3
zani10
02. 08. 2026 11.11
To so eni navadni strahopetci
Odgovori
+4
4 0
Sanchez Robi
02. 08. 2026 11.08
Vsak si zasluži priložnost.
Odgovori
-5
0 5
jafalical
02. 08. 2026 11.07
Groza.Starsi,mislim na " nezreli" vse to "prepuscajo"kar nekom tretjemu,brez nadzora,brez vzgoje,brez obveznisti,otrok nima osnovne kulture,ne pozna bontona...spuscajo iz rok,dajejo slab vzgled otroku,...in otrok se izgubi v svojem svetu rac igrc.Ne recem,da danes ne visijo po malem na teh igrcah,skoraj v vecini,sam odvisno katere so to,vsebine teh,kot tudi ostaleobveznoati,dolznosti...Starsi se pa prepricujejo,da to nihcene opazi,kako se vede njihov otrok
Odgovori
+4
4 0
Anonymus3579
02. 08. 2026 11.03
Spet nebuloze...
Odgovori
-2
4 6
prfox
02. 08. 2026 11.02
Vodja Foxtrot Networka, Rawa Majid, je pobegnil iz Švedske in pozneje tudi iz svoje operativne baze v Turčiji. Zdaj naj bi deloval iz iranske prestolnice Teheran.
Odgovori
+3
4 1
Sanchez Robi
02. 08. 2026 11.02
Bomo že kako se bomo navadili.
Odgovori
-4
3 7
Kaj_je_res
02. 08. 2026 11.01
A je to članek, ki naj nas aktivira še za boj proti Iranu, kot vsak dan servirate negativne zgodbice o Rusiji in Ukrajinikor svetilniku demokracije?
Odgovori
+1
8 7
Watcherman
02. 08. 2026 10.53
Nič ne verjamete kajne spet je vse izmišljeno za vas phahaha?.Lp
Odgovori
-3
5 8
dober dan
02. 08. 2026 10.49
A izraelu zmankuje denarja, da prihaja ven z takimi zgodbicami?
Odgovori
-2
9 11
dober dan
02. 08. 2026 10.45
Vic dneva
Odgovori
+2
10 8
Na pol ovca
02. 08. 2026 10.42
A niso več Rusi sedaj so Iranci 🤔,Kje pa so Kitajci in S korejci ? 🤔
Odgovori
+7
13 6
mataX
02. 08. 2026 10.40
Spet mediji krivijo eno drzavo. 🤔
Odgovori
+3
12 9
Teleport
02. 08. 2026 10.59
Če bi napisali Amerika, bi z lahkoto verjeli, ane
Odgovori
+3
5 2
Logik
02. 08. 2026 11.30
Mi ja, ti pa ne... Si prav isti samo z druge perspektive
Odgovori
0 0
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