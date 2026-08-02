Mreža smrti: za umore najemajo evropske najstnike, vse je kot v 'igrici'

Atilla Azimov, ki so ga ujele nadzorne kamere in je bil pozneje aretiran, je bil zaradi umora obsojen na dosmrtni zapor. Domnevajo, da je smrtonosna mreža Foxtrot Network od leta 2022 odgovorna za približno 35 umorov ter za številne napade in poskuse napadov v Evropi, med drugim za dva napada z eksplozivnimi napravami in ročnimi bombami.

Predmestje Stockholma. Neke zimske noči je moški s pištolo v roki vzel življenje 20-letnemu študentu, ki se je vračal z izmene v restavraciji McDonald's. Napadalec je med približevanjem svoji tarči znova in znova streljal. Zadnji strel je izstrelil žrtvi v glavo, ko je ta nemočno ležala na tleh. Morilec je bil 18-letni Atilla Azimov. Tiste februarske noči lani je ubil napačnega človeka. Umor je zagrešil za denar, najela ga je kriminalna združba Foxtrot Network, organizirana kriminalna skupina, povezana z iranskim režimom, ki je postala znana po taktiki nasilja kot storitve, piše BBC.

Združba za denar novači najstnike, da izvajajo napade, vendar jim plačila skoraj nikoli ni treba izplačati, saj storilce pogosto ujamejo. Eden takšnih je tudi Johannes Natland, norveški najstnik, ki ga je porota na sodišču Old Bailey v Londonu v sredo spoznala za krivega zarote za umor zaradi načrtovanega umora v West Yorkshiru.

Po navedbah Operativne delovne skupine OTF GRIMM, skupine Europola, najstniške morilce novačijo prek družbenih omrežij, navodila pa prejemajo na način, ki posnema delovanje računalniških iger.

Andy Kraag, vodja Evropskega centra Europola za boj proti hudemu in organiziranemu kriminalu, to opisuje kot preračunljivo prenašanje umorov na ranljive mlade ljudi. V delovni skupini OTF GRIMM trenutno sodeluje enajst držav: Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Islandija, Nizozemska, Norveška, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

Vodja Foxtrot Networka, Rawa Majid, je pobegnil iz Švedske in pozneje tudi iz svoje operativne baze v Turčiji. Zdaj naj bi deloval iz iranske prestolnice Teheran. Policija meni, da so bili nekateri napadi izvedeni po naročilu iranskega režima, med drugim napad z ročno bombo na izraelsko veleposlaništvo v Københavnu, medtem ko so drugi napadi povezani z bojem Foxtrot Networka za prevlado na trgu prepovedanih drog.

Diamant Salihu, preiskovalni novinar švedske televizije SVT, že tri leta raziskuje Foxtrot Network in njegove povezave z Iranom. Režim naroča vodji Foxtrot Networka, naj prek svoje mreže organizira napade na sovražnike iranskega režima, je dejal. To so lahko disidenti, novinarji, ki nasprotujejo režimu, lahko pa tudi izraelski cilji. Kot je pojasnil Salihu, so se povezave z iranskim režimom začele po oktobru 2023, ko je Majid pobegnil v Teheran.