Mrk pod nadzorom ruskih sil: 700.000 ljudi brez elektrike

Obstreljevanje ukrajinskih sil je poškodovalo visokonapetostno infrastrukturo v regiji Zaporožje, zaradi česar je več kot 600.000 ljudi v skoraj 500 naseljih ostalo brez elektrike, je na Telegramu zapisal ruski guverner delno zasedenega Zaporožja Jevgenij Balicki.

Guverner dela regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom, Vladimir Saldo, pa je sporočil, da so ostanki sestreljenih dronov poškodovali dve transformatorski postaji. Brez elektrike je po njegovih ocenah v več kot 150 krajih ostalo okoli 100.000 ljudi. Kot je še dodal, si ekipe na terenu prizadevajo za čimprejšnjo obnovo oskrbe z elektriko.

Napade je medtem nadaljevala tudi ruska vojska. V napadu z droni v ukrajinski regiji Černigov so bile ponoči ranjene štiri osebe, več objektov pa je bilo poškodovanih. Tudi iz Odese so poročali o ruskih napadih in škodi na infrastrukturi, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.