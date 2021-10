Mrliški oglednik: Gabby Petito je bila zadavljena

Dr. Brent Blue je ugotovitve obdukcije na kratko predstavil na torkovi novinarski konferenci. Podrobnosti o primeru sicer ni želel komentirati, je pa pojasnil, da je 22-letna Gabby Petito umrla tri do štiri tedne, preden so odkrili njeno truplo 19. septembra. Potrdil je tudi, da v času smrti ni bila noseča.

Mlada blogerka se je julija odpravila na potovanje s svojim 23-letnim zaročencem. 11. septembra jo je njena družina prijavila policiji kot pogrešano, približno dva tedna po tem so našli njeno truplo v gozdu v narodnem parku Grand Teton v ameriški zvezni državi Wyoming. Nato je izginil še Laundrie. Preiskovalci moškega iščejo na Floridi, a za zdaj iskalna akcija ni bila uspešna.

Gabby in Brian sta bila sicer par že od srednješolskih let, zaročila sta se julija lani. Ob prvi obletnici zaroke sta se iz njenega domačega kraja na Long Islandu v New Yorku odpravila na potovanje. Svoje "življenje v kombiju" sta redno dokumentirala, fotografije in zapise sta objavljala na svojih profilih na Instagramu in YouTubu. Kot poročajo ameriški mediji, sta prvotno načrtovala, da bo njuno potovanje trajalo štiri mesece, a se je Brian 1. septembra vrnil domov na Florido, družina Petito pa je deset dni kasneje prijavila Gabbyjino izginotje.