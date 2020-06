Mrliški oglednik: Rayshard Brooks je bil umorjen z dvema streloma v hrbet

Floyd je v Minneapolisu umrl, ko ga je policist skoraj devet minut pritiskal s kolenom na vrat in ga zadušil. Brooks pa se je upiral aretaciji zaradi alkoholiziranosti in ukradel električni paralizator enega od policistov ter se podal v beg. Paralizator je uperil proti policistu, policist Garrett Rolfe pa se je odzval s streljanjem, navaja poročilo preiskovalcev.

Smrt Raysharda Brooksa je v Atlanti in drugje po ZDA oživela proteste proti policijskemu nasilju, ki jih je sprožila smrt temnopoltega osumljenca Georgea Floyda med aretacijo 25. maja v Minneapolisu. Tragična primera se sicer razlikujeta, vendar pa je županja Atlante Keisha Lance Bottoms med drugim dejala, da se ji ne zdi, da je bila uporaba smrtonosne sile upravičena.

Začelo se je v petek zvečer, ko so delavci restavracije za hitro prehrano Wendy's poklicali policijo, ker da je v vrsti za naročilo in postrežbo iz avtomobila nekdo, ki v svojem avtomobilu spi, zato ga morajo vozniki obvoziti. Najprej je prispel en policist, ki je Brooksa predramil in prepričal, da prestavi vozilo.

Nato je prišel še drugi policist in vsi trije so se glede na posnetke telesnih kamer policistov vljudno pogovarjali okrog pol ure. Policista sta Brooksu dala alkotest in mu po ugotovitvi rezultata naročila, naj da roke za hrbet, ker je preveč pijan, da bi lahko vozil naprej. Vendar se je Brooks aretaciji uprl.

Brooks je petek preživel med pripravami na sobotno praznovanje 8. rojstnega dne svoje najstarejše hčerke in policistoma je priznal, da je nekaj tudi popil. Najverjetneje ga je prešinilo, da bo hčerka praznovala rojstni dan brez očeta, ki bo v zaporu, in je skušal to preprečiti z begom.

Tožilec večinsko temnopoltega okrožja Fulton Paul Howard je dejal, da Brooks po njegovem mnenju v trenutku smrti ni ogrožal nikogar in to ni bil tak incident, ki bi moral pripeljati do smrti. Howard je dejal, da bi bilo streljanje na bežečega upravičeno, če bi ta predstavljal grožnjo za smrt ali hudo telesno poškodbo nekoga drugega. V tem primeru se mu zdi, da streljanje nanj ni bilo upravičeno.

Policist Rolfe je sicer dejal, da ga je osumljenec napadel z električnim paralizatorjem, čeprav tega preiskava še ni potrdila. Tudi če bi ga, elektrošok ni smrtonosno orožje. Tožilec ga lahko obtoži naklepnega umora, umora ali nenaklepnega uboja.

Nova smrt temnopoltega osumljenca med poskusom aretacije je sprožila hude proteste v soboto, ki so se nadaljevali v nedeljo. Aretiranih je bilo najmanj 36 ljudi. V soboto so protestniki tudi požgali restavracijo, kjer se je zgodil incident. Oblasti so razpisale 10.000 dolarjev nagrade za informacije o požigalcih. Med osumljenimi je maskirana ženska, ki jo je posnela varnostna kamera.