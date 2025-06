Mrtvega turista našli s pomočjo selfija

40-letnik se je na izlet odpravil z električnim kolesom, nato se je odpravil še na bližnji hrib in prijateljem poslal selfie.

A zvečer se v apartma ni vrnil, zato so prijatelji poklicali na pomoč. Italijanski organi so sprožili iskalno akcijo.

Ker reševalci točne lokacije, kje bi se moški lahko nahajal, niso imeli, so si pomagali s selfijem, ki ga je 40-letnik poslal skupini prijateljev.

Kot so nato ugotovili reševalci, je moški na zahtevnem terenu zgrmel več metrov globoko v sotesko in umrl. Poleg reševalcev so ga več ur iskali še gasilci in policisti.