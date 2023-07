Mrtvi marinci v Severni Karolini: kriv tihi ubijalec – ogljikov monoksid

Kaj je razlog za smrt treh marincev, ki so jih našli v avtomobilu v Severni Karolini? Po odkritju njihovih trupel so ameriške oblasti nemudoma sprožile preiskavo in odkrile krivca za njihovo smrt. Ugotovili so, da so se trije moški zastrupili z ogljikovim monoksidom.

Po obdukciji trupel treh marincev, ki so jih v nedeljo našli v avtomobilu, parkiranem pred trgovino v Severni Karolini, so pristojni potrdili razlog njihove smrti. Kriv je tihi ubijalec, nevaren plin, s katerim se lahko zastrupi vsakdo, najbolj nevaren pa je predvsem v zimskem času. Vzrok smrti mladih marincev je zastrupitev z ogljikovim monoksidom, so po obdukciji zapisali v poročilu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Šerifova pisarna je v nedeljo zjutraj prejela klic o pogrešani osebi. Ženska je uradu povedala, da njen sin, marinec, ki je nameščen v kampu Lejeune, prejšnji večer ni prispel na let v Oklahomo. Dejala je tudi, da je govorila z uradnikom enote, v kateri deluje njen sin, in da se nekdo odpravlja v Hampstead, da bi preveril, ali lahko najdejo pogrešanega marinca. icon-expand Kamp Lejeune FOTO: AP Še isti dan je šerifova pisarna prejela obvestilo, da so tri marince, med katerimi je bila tudi pogrešana oseba, našli mrtve v vozilu, ki je bilo parkirano pri trgovini Speedway. V torek so pokojne identificirali. V avtomobilu so umrli 19-letni Tanner J. Kaltenberg, 23-letni Merax C. Dockery in 23-letni Ivan R. Garcia. Brigadni general Michael E. McWilliams, poveljujoči general druge pomorske logistične skupine, je družini in prijateljem treh marincev izrekel sožalje. "V tem izjemno težkem času želimo vsem prizadetim zagotoviti potrebne informacije in podporo, ki jo potrebujejo," je dejal.