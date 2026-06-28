Mrtvi otroci v vročih avtomobilih: 'Igrača lahko prekine avtopilota'

"Večina ljudi verjame, da se kaj takšnega njim ne more zgoditi. Prav v tem pa je težava," opozarja Diamond, profesor psihologije na Univerzi Južne Floride. Po njegovih besedah gre za pojav, ki ga poznajo že od devetdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat so zaradi varnostnih razlogov otroci začeli sedeti na zadnjih sedežih avtomobilov, kjer jih voznik med vožnjo ne vidi več neposredno. V določenih okoliščinah lahko možgani preidejo v tako imenovani avtopilot, rutina pa prevzame nadzor nad zavestnim spominom, piše focus.de. Posledica je lahko tragična. Starš je prepričan, da je otroka že odpeljal v vrtec ali da je z njim nekdo drug, v resnici pa otrok ostane v vozilu.

Preprost trik: plišasta igrača na sovoznikovem sedežu

Diamond priporoča preprost in brezplačen ukrep. Ko otrok sede v avtomobil, naj starši na sovoznikov sedež postavijo njegovo plišasto igračo. "Če je igrača spredaj samo takrat, ko je otrok v avtu, postane zanesljiv vizualni opomnik, ki prekine delovanje avtopilota," pojasnjuje. Po njegovem mnenju je ključno, da ljudje sprejmejo dejstvo, da so človeški možgani zmogljivi, a hkrati tudi zmotljivi.

Medvedek v avtu FOTO: Shutterstock

Otrok lahko umre v manj kot pol ure

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko temperatura v parkiranem avtomobilu tudi ob zmerno toplem vremenu zelo hitro doseže življenjsko nevarne vrednosti. V vročih poletnih dneh se notranjost vozila segreje na več kot 50 stopinj Celzija, otrokovo telo pa se pregreva bistveno hitreje kot telo odraslega človeka. Po Diamondovih besedah lahko otrok v takšnih razmerah umre že v manj kot pol ure.

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