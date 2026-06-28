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Mrtvi otroci v vročih avtomobilih: 'Igrača lahko prekine avtopilota'

Berlin, 28. 06. 2026 07.34 pred 50 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Medvedek v avtu

Po smrti malčka, ki ga je mati prejšnji teden pozabila v razgretem avtomobilu blizu Stuttgarta in je pretresel Evropo, strokovnjaki znova opozarjajo na pojav, ki ga mnogi težko razumejo. Kako lahko starš pozabi lastnega otroka? Psiholog David Diamond, ki se že desetletja ukvarja s preučevanjem tako imenovanega sindroma pozabljenega otroka, pravi, da odgovor ni v brezbrižnosti, temveč v načinu delovanja človeških možganov.

"Večina ljudi verjame, da se kaj takšnega njim ne more zgoditi. Prav v tem pa je težava," opozarja Diamond, profesor psihologije na Univerzi Južne Floride.

Po njegovih besedah gre za pojav, ki ga poznajo že od devetdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat so zaradi varnostnih razlogov otroci začeli sedeti na zadnjih sedežih avtomobilov, kjer jih voznik med vožnjo ne vidi več neposredno. V določenih okoliščinah lahko možgani preidejo v tako imenovani avtopilot, rutina pa prevzame nadzor nad zavestnim spominom, piše focus.de.

Posledica je lahko tragična. Starš je prepričan, da je otroka že odpeljal v vrtec ali da je z njim nekdo drug, v resnici pa otrok ostane v vozilu.

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Preprost trik: plišasta igrača na sovoznikovem sedežu

Diamond priporoča preprost in brezplačen ukrep. Ko otrok sede v avtomobil, naj starši na sovoznikov sedež postavijo njegovo plišasto igračo.

"Če je igrača spredaj samo takrat, ko je otrok v avtu, postane zanesljiv vizualni opomnik, ki prekine delovanje avtopilota," pojasnjuje.

Po njegovem mnenju je ključno, da ljudje sprejmejo dejstvo, da so človeški možgani zmogljivi, a hkrati tudi zmotljivi.

Medvedek v avtu
Medvedek v avtu
FOTO: Shutterstock

Otrok lahko umre v manj kot pol ure

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko temperatura v parkiranem avtomobilu tudi ob zmerno toplem vremenu zelo hitro doseže življenjsko nevarne vrednosti. V vročih poletnih dneh se notranjost vozila segreje na več kot 50 stopinj Celzija, otrokovo telo pa se pregreva bistveno hitreje kot telo odraslega človeka.

Po Diamondovih besedah lahko otrok v takšnih razmerah umre že v manj kot pol ure.

V Italiji alarmni sedeži že obvezni

Nekatere države skušajo tveganje zmanjšati tudi s tehnologijo. V Italiji je uporaba otroških sedežev z alarmnim sistemom zakonsko obvezna. Ti starše opozorijo, če otrok ostane v vozilu.

Dodatno varovalko predstavljajo tudi vrtci. Če se otrok ne pojavi in starši odsotnosti ne sporočijo, jih osebje kontaktira.

Diamond poudarja, da tehnološke rešitve same po sebi niso dovolj, lahko pa predstavljajo pomembno dodatno zaščito. Največji korak k preprečevanju tragedij pa je po njegovem mnenju zavedanje, da nihče ni imun na napake lastnih možganov.

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KOMENTARJI3

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Dr.Rugelj
28. 06. 2026 08.24
Spet ti strokovnjaki !...gre za neodgovornost in pika - zraven pa mogoče še pripomorejo dejavniki, kot sta alkohol ali droge !...ne moreš pozabiti, da imaš otroka v avtu !...je nekdo rekel ; za kolo moraš imeti izpit, otroka pa lahko ima vsak butl,...
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1 0
NeXadileC
28. 06. 2026 08.17
Holokavst. Danes ga ni. Antisemitizem in današnji Židi nimajo nič skupnega, vendar oblasti v številnih državah, tudi v naši, to povezavo zlorabijo v neke lastne zlonamerne cilje, krite z Agendo 2030. Danes imamo zločine v Palestini in drugih državah, ki jih izvajajo Židi in o tem je treba odkrito govoriti.
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+1
1 0
NeXadileC
28. 06. 2026 08.10
Dobra ideja z igračo-opomnikom. Japonsko tehnologijo kazalca tudi. Oni kažejo prstom na vse kar počno. S tem sebi usmerijo maksimalno pozornost na vsak posamezen korak med nekim opravilom. Pilotska obvezna praksa s napisanimi check-listami, vendar brez prsta, lahko marsikaj drugega idvrne pozornost, in lista ni v celoti čekirana.
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+0
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