Tujina

Mrtvo 19-letnico našli v Avstraliji, truplo obkrožalo krdelo dingov

Brisbane, 21. 01. 2026 10.12 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
Ne.M.
Piper James

'Stara sem 18 let in ne moreš me ustaviti!' so bile zadnje besede, ki jih je mlada kanadska popotnica rekla očetu, preden se je odpravila na pohod z nahrbtnikom. Zdaj že 19-letnico so našli mrtvo na plaži otoka K'gari, znanega tudi kot otok Fraser. Njeno truplo je bilo obkroženo s skupino dingov.

Obdukcija naj bi se začela kmalu, policija Queenslanda pa je sporočila, da bo preiskala, ali se je kanadsko dekle utopilo v nevarnih vodah ob vzhodnih plažah otoka, ali so jo ubili divji dingi ali pa so obstajali drugi možni vzroki za smrt.

Premier Queenslanda David Crisafulli je dejal, da je njena smrt "resnično zaskrbljujoča" in da je njegova vlada odločena odkriti vzrok, poroča Guardian. "Mlada ženska v najboljših letih je izgubila življenje," je dejal in dodal, da je obdukcija naslednji korak. "Po obdukciji bodo potrebni nadaljnji znanstveni testi," je dejal: "Ti nadaljnji rezultati in določitev vzroka smrti lahko trajajo nekaj časa."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Stara sem 18 let in ne moreš me ustaviti!'

"Stara sem 18 let in ne moreš me ustaviti!" so bile zadnje besede, ki jih je Piper James rekla očetu, preden se je odpravila na pohod z nahrbtnikom na drugo stran Tihega oceana. Oče Todd James je na družbenih omrežjih zapisal, da je bila hči vesela, ker se je z njenim potovanjem strinjal. Najbolj pa ga je veselilo spremljati vezi in prijateljstva, ki jih je gradila, ko je odraščala v samozavestno in lepo mlado žensko.

Oče Todd James je na družbenih omrežjih zapisal, da čuti "potrebo in željo deliti nekaj spominov", ter objavil niz fotografij svoje hčerke z družino in prijatelji, kako uživa v naravi. Ob tem je poudaril, da je svoje delo v gasilskih službah province Britanska Kolumbija "ljubila in bila nanj ponosna".

Piper so nazadnje videli živo v ponedeljek okoli 5. ure zjutraj, ko je prijateljem in sodelavcem v hostlu povedala, da se odpravlja na plažo. Njeni starši so jo po poročanju Coast Reporterja opisali kot "pogumno deklico", ki je sanjala, da bo pilotka, tako kot njen oče. V ponedeljek zjutraj so 19-letnico našli mrtvo na plaži na peščenem otoku.

popotnica avstralija 19 let smrt

KOMENTARJI13

Teleport
21. 01. 2026 12.03
Boga punca
Odgovori
0 0
Vedezvevse
21. 01. 2026 11.55
Fafo
Odgovori
+2
2 0
Darko32
21. 01. 2026 11.26
Nismo vsevedneži in zato je včasih dobro poslušati navodila starejših, kateri ti hočejo v življenju dobro. Zato bodimo realni in pošteni. Oče ji je hotel dobro in zato ji je odsvetoval. Določene feministke pa hočejo nekaj z silo doseči in zakonitosti narave naredi svoje. Zato bi ta tragičen primer lahko bil kot poduk drugim za odločanje za takšne dolge poti.
Odgovori
+18
19 1
medusa
21. 01. 2026 11.26
Današnja mladina...- nič se mi ne more narediti ...pa to...
Odgovori
+19
19 0
Teleport
21. 01. 2026 12.03
Taki smo bili tudi mi
Odgovori
0 0
Zedd
21. 01. 2026 11.19
Prepotentneži s samozavestjo do neba, le niste neustavljivi in neuničljivi. Nihče ni.
Odgovori
+11
13 2
ptuj.si
21. 01. 2026 11.17
Čemu članek o njej??
Odgovori
+2
6 4
ata_jez
21. 01. 2026 12.03
Da ni samo Trump in Dončič. 😁
Odgovori
0 0
Perivnik
21. 01. 2026 12.04
Čisto prav je, da je članek. Mogoče pa kakšnega podobnega nadebudneža le spremeni in se začne vesti bolj preudarno.
Odgovori
0 0
ptuj.si
21. 01. 2026 11.13
Kdor ne uboga, ga tepe nadloga.
Odgovori
+13
19 6
Solatko
21. 01. 2026 11.10
sprana glava liberalne zenske. Resnica bo kruta, ko bodo obdukcijo naredili.
Odgovori
+5
15 10
Wolfman
21. 01. 2026 11.10
Ko misliš, da se ćudoviti svet vrti okoli tebe!
Odgovori
+17
22 5
Mk3200
21. 01. 2026 11.07
Ja skoda da gre v nic
Odgovori
+12
14 2
bibaleze
