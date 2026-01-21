Mrtvo 19-letnico našli v Avstraliji, truplo obkrožalo krdelo dingov

Premier Queenslanda David Crisafulli je dejal, da je njena smrt "resnično zaskrbljujoča" in da je njegova vlada odločena odkriti vzrok, poroča Guardian. "Mlada ženska v najboljših letih je izgubila življenje," je dejal in dodal, da je obdukcija naslednji korak. "Po obdukciji bodo potrebni nadaljnji znanstveni testi," je dejal: "Ti nadaljnji rezultati in določitev vzroka smrti lahko trajajo nekaj časa."

Obdukcija naj bi se začela kmalu, policija Queenslanda pa je sporočila, da bo preiskala, ali se je kanadsko dekle utopilo v nevarnih vodah ob vzhodnih plažah otoka, ali so jo ubili divji dingi ali pa so obstajali drugi možni vzroki za smrt.

"Stara sem 18 let in ne moreš me ustaviti!" so bile zadnje besede, ki jih je Piper James rekla očetu, preden se je odpravila na pohod z nahrbtnikom na drugo stran Tihega oceana. Oče Todd James je na družbenih omrežjih zapisal, da je bila hči vesela, ker se je z njenim potovanjem strinjal. Najbolj pa ga je veselilo spremljati vezi in prijateljstva, ki jih je gradila, ko je odraščala v samozavestno in lepo mlado žensko.

Oče Todd James je na družbenih omrežjih zapisal, da čuti "potrebo in željo deliti nekaj spominov", ter objavil niz fotografij svoje hčerke z družino in prijatelji, kako uživa v naravi. Ob tem je poudaril, da je svoje delo v gasilskih službah province Britanska Kolumbija "ljubila in bila nanj ponosna".

Piper so nazadnje videli živo v ponedeljek okoli 5. ure zjutraj, ko je prijateljem in sodelavcem v hostlu povedala, da se odpravlja na plažo. Njeni starši so jo po poročanju Coast Reporterja opisali kot "pogumno deklico", ki je sanjala, da bo pilotka, tako kot njen oče. V ponedeljek zjutraj so 19-letnico našli mrtvo na plaži na peščenem otoku.