Mrtvorojenega dojenčka dali v pralni stroj, sedem zaposlenih suspendiranih

Družina je po besedah otrokovega očeta šokirana. Podrobnosti so tudi sami izvedeli šele, ko jim bolnišnica ni želela predati otrokovega trupla. Vendar pa jih to ni ustavilo pri iskanju resnice. A ko je na lastne oči videl posledice, ki jih je telesce utrpelo v pralnem stroju, pa sledil šok.

Kosovska policija je sporočila, da sta državno tožilstvo in zdravstveni inšpektorat zoper ginekološki oddelek Splošne bolnišnice v Peči, potem ko so ugotovili, da je nekdo na oddelku truplo mrtvega dojenčka omotoma dal v pralni stroj, sprožila preiskavo, poroča Telegraf.rs. Kljub želji bolnišničnega osebja, da bi se ta škandal prikril, pa so družinski člani obvestili policijo.

Primer je potrdila tudi kosovska policija, ki je sporočila, da preiskavo vodita državno tožilstvo in zdravstveni inšpektorat. "Policija je bila obveščena o primeru, ki se je zgodil v regionalni bolnišnici v Peči. Takoj je odšla na kraj dogodka, prav tako pa tudi državni tožilec. Na kraj dogodka so prišli tudi zdravstveni inšpektorji. Zadeva je po nalogu državnega tožilca v postopku, dogodek preiskujejo državni tožilec in zdravstveni inšpektorji," so zapisali v policijskem sporočilu.

Telegraf ob tem navaja vire iz bolnišnice, ki trdijo, da naj bi se trudila bolnišnica za vsako ceno prikriti primer. Vso krivdo naj bi skušali celo prevaliti na sobarice ter tako rešiti ime zdravstvenega osebja Ginekologije.

Splošna bolnišnica v Peči je medtem sporočila, da so zaradi primera že suspendirali sedem zaposlenih in da so zoper njih uvedli disciplinski postopek. "Zadeva je še v fazi preiskave in takoj, ko bodo preiskovalni organi in zdravstvena inšpekcija prišli do ugotovitev in končnega postopka, bo javnost seznanjena s podrobnostmi in ustreznimi ukrepi, ki jih predvideva zakon," so zapisali v sporočilu.

Primer se je zgodil prejšnji teden, začetna faza preiskave pa je še vedno v teku, so sporočili na tožilstvu v Peči. "Smo v začetni fazi preiskave in zaradi občutljivosti primera ne moremo posredovati več informacij. Tožilec primera se je srečal s starši dojenčka in jih obvestil o celotnem dogajanju," je še dejal tiskovni predstavnik urada osnovnega tožilstva v Peči Škodran Niki.