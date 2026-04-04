Mrzlično iskanje ameriškega pilota: Iran zanj ponuja 60.000 dolarjev

Iran trdi, da je sestrelil dve ameriški vojni letali, poroča BBC. Najprej naj bi sestrelili ameriškega lovca F-15, ki je letel nad jugozahodom države, nato pa še letalo, ki je sodelovalo v reševalni akciji posadke F-15. Tako ZDA kot Iran sta se po sestrelitvi letala pognali v divji boj za odkritje ameriškega vojaškega osebja. V letalu F-15 sta bila dva člana posadke; ameriške sile so enega uspele rešiti, drugi pilot pa je za zdaj še vedno pogrešan. ZDA so se tako odločile, da v reševalno akcijo vpokličejo tudi specializirane ameriške bojne iskalno-reševalne enote Pararescue (PJ). Te enote ameriškega letalstva sodijo med najbolj usposobljene reševalne sile na svetu, specializirane za iskanje in reševanje ljudi v najnevarnejših razmerah. Gre za pripadnike posebnih enot, ki združujejo vojaško usposobljenost z znanjem reševalcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Njihova naloga je, da vstopijo tudi na težko dostopna ali nevarna območja poiščejo pogrešane ali ranjene, jim nudijo nujno medicinsko pomoč ter jih varno evakuirajo. Delujejo tako v vojnih operacijah kot tudi pri humanitarnih in reševalnih misijah. Tudi na Bližnjem vzhodu bodo tako s helikopterji Blackhawk prečesali območje in skušali najti pogrešanega pilota. V pogovoru za CBS News je nekdanji poveljnik reševalnih padalcev ameriških letalskih sil dejal, da bodo v primeru, da se sestreljeni pilot nahaja na območju, ki ni dostopno za helikopter, njihove sile s padali skočile iz letala in reševalno akcijo nato nadaljevali na tleh. Strokovnjaki so ob tem za BBC poudarili, kako časovno občutljivo je iskanje pogrešanega pilota. Na drugi strani se namreč do ponesrečenega ameriškega vojaka trudijo prebiti tudi iranske sile. "To je najnevarnejša vojaška misija, kar jih poznam," je dejal vojaški strateg in visoki ameriški diplomat James Jeffrey. A tako piloti kot posadke letal so za primere sestrelitve nad sovražnikovim ozemljem usposobljeni. "Njihova glavna prioriteta je ostati živ in se izogniti ujetju," je dejala višja sodelavka in direktorica analiz pri think tanku Defense Priorities Jennifer Kavanagh, ki je ob tem dodala, da so piloti usposobljeni tudi v tehnikah preživetja ter da lahko brez hrane in vode ostanejo zelo dolgo.