Mrzlično iskanje: s tovornjaka padla močno radioaktivna kapsula

Kapsula je sicer zelo majhna, njen premer naj bi bil le šest milimetrov, visoka pa je osem milimetrov. Uporablja se v rudarstvu, s tovornjaka pa naj bi padla nekje po 10. januarju.

Pristojni so zato voznike, ki so od 10. januarja potovali po avtocesti med Newmanom in Perthom, zaprosili, naj preverijo svoje pnevmatike, saj bi se lahko kapsula tudi zagozdila.

Oblasti domnevajo, da je kapsula padla skozi luknjo za vijak, ki je zazevala, potem ko je iz nje padel vijak, saj se je posoda prevrnila zaradi tresljajev med potovanjem.

Oblasti sicer pravijo, da kapsule ni mogoče uporabiti kot orožje, a pozivajo k previdnosti zaradi potencialno resnih posledic za zdravje. Sevanje, ki ga oddaja, je namreč enakovredno prejemu 10 rentgenskih žarkov v eni uri na razdalji manj kot en meter ali količini naravnega sevanja, ki mu je telo izpostavljeno v enem letu.

Kapsula oddaja beta in gama žarke, ki lahko povzročijo poškodbe kože, vključno z opeklinami, ob daljši izpostavljenosti pa akutno radiacijsko bolezen.

Vsem, ki bi kapsulo našli, tako svetujejo, naj se ji ne približujejo, ampak takoj pokličejo pristojne. Iskanje se sicer nadaljuje, a težava je, da je treba preiskati razdaljo 1400 kilometrov.