Mučenje protestnikov v Iranu: 'Iz celic odmevajo udarci in kriki'

"Slišala sem zgodbe o aretacijah in mučenju ljudi, vendar je nekaj drugega, ko to vidiš na lastne oči," je povedala Khosro Kalbasi Isfhani, ki je bila priča mučenju zapornikov, tudi njo pa so ob zaprtju pretepli.

Spominja se, kako so, ko je prišla v zapor, v sosednjo celico pripeljali tudi mlade moške in kako so kasneje lahko slišali zvoke pretepanja in njihove krike.

Pove, da je bilo najbolj strašljivo to, da ni bilo jasnih postopkov. Iz ure v uro nisi vedel, kaj se ti lahko zgodi. Vse je bilo odvisno od volje policista. Številni protestniki si tudi ne morejo privoščiti visokih varščin, ki jih zahtevajo sodniki, kar pomeni, da bodo obtičali v zaporu, poroča BBC.

Grozljivi primeri obravnave zapornikov

Opisuje še več grozljivih primerov obravnave zapornikov, ki jim je bila priča. Med pridržanimi naj bi bila tudi 15-letna dekleta in dve mladi ženski, ki sta trpeli za kroničnimi boleznimi, vendar jima pazniki niso želeli dati zdravil. Ena od njiju je, ko so ji izrekli visoko zaporno kazen, zaradi panike omedlela. "Varnostnikom je bilo vseeno. Prosili smo jih, naj pokličejo reševalno vozilo, vendar je policistka dejala, da bo 'z njo vse v redu'," pove Khosro. Isti ženski so pazniki med zaslišanjem polomili prste.

Ko je ena od žensk doživela epileptični napad, so stražarji le odvrnili, da bi v primeru, da bi umrla, to samo pomenilo, da je na svetu "en kos smeti manj". Pazniki so ji tudi zavrnili dostop do zdravil. Videla je tudi, kako so varnostne sile preteple 20-letnega mladeniča.