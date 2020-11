Grčija po novem za mučitelje živali predvideva do 10 let zaporne kazni

Poleg strožjih kazni želi nov grški zakon olajšati tudi pregon storilcev krutosti nad živalmi. Leta 2017 je tudi Združeno kraljestvo uvedlo stroge ukrepe za boj proti mučenju živali, vključno z zaporno kaznijo do petih let. Enaki kazni za mučitelje nalagata tudi Kanada in Avstralija.

V Sloveniji za mučitelje predvidena zaporna kazen do treh let

Zakon o zaščiti živali Republike Slovenije v 4. členu mučenje opredeljujejo kot "vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju" in "nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali". Za kršitelje Kazenski zakonik predvideva denarne kazni od enega ali do treh let zapora. Tistemu, ki surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje zakon nalaga denarno kazen ali zapor do enega leta. Z zaporom do dveh let se kaznuje tiste, ki se ukvarjajo z organizacijo borb z živalmi, tisti, ki pa muči več živali ali mučeno žival trajno pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, pa se kaznuje z zaporom do treh let.