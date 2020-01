Muke srednjih let dosežejo vrhunec pri starosti 47 let

Če ste stari 47 let in se vam življenje zdi neznosno, naj vas potolažimo, da bo kmalu spet bolje.

Raziskava o počutju v povezavi s starostjo, ki jo je vodil profesor David Blanchflower z Darthmouth Collegea, je zajela 132 držav po svetu – 95 držav v razvoju in 37 razvitih držav. Pokazala je, da ima vsaka država svojo "krivuljo sreče" v obliki črke U. V državah v razvoju ta doseže najnižjo točko pri starosti 48,2 leta, medtem ko v razvitem svetu muke srednjih let doživijo vruhnec že leto prej – pri starosti 47,2 leta.

V raziskavi je kot parametre za "nesrečnost" vzel občutke obupa, tesnobe, osamljenosti, žalosti, napora, depresije, slabe živce, fobije, paniko, potrtost, nemiren spanec, izgubo samozavesti, občutke nemoči, napetosti, nesposobnosti, zapuščenosti in ničvrednosti. Raziskava je ugotavljala tudi, kako družba kot celota vpliva na počutje ljudi. Eden od zaključkov je, da sta vzpon globalizacije in finančna kriza delno kriva za krizo srednjih let.

Raziskava je pokazala tudi zanimivo povezavo med krivuljo sreče in zakonom v ZDA, saj se je izkazalo, da so poročeni ljudje izrazili višjo stopnjo sreče kot samski. "Poročeni so izkazali večjo srečo kot samski, in še posebej večjo od ločencev," so zapisali v študiji.

Kot pravi vodja raziskave, se po 40. letu zgodi pomemben premik v življenju ljudi. "Ljudje postanejo bolj realni, ugotovijo, da ne bodo postali naslednji premier ali direktor podjetja, ampak da bodo kljub temu v redu," pravi Blanchflower. Hkrati pa je to pogosto tudi čas, ko se začne domače "gnezdo" prazniti – otroci so že dovolj odrasli, da staršev ne potrebujejo več. Pogosto je to tudi vrhunec njihove kariere, ko so dosegli tisto, kar so mislili, da je njihov vrhunec, zato se mnogi začnejo spraševati: kaj pa zdaj, kaj sledi? Mnoge v obup spravlja tudi dejstvo, da se bližajo abrahamu in s tem kategoriji "starejših". Zato ni nič nenavadnega, če takrat prvič v življenju sedejo na motor ali pa si končno privoščijo kabriolet, o katerem sanjajo že od najstniških let.