Muke zaradi senenega nahoda zaradi podnebnih sprememb dolgotrajnejše

Znanstveniki so ugotovili, da se je opraševanje med letoma 2015 in 2024 začelo en do dva tedna prej v primerjavi z letoma 1991 in 2000. FOTO: AP

Novo poročilo 65 znanstvenikov z vsega sveta je pokazalo, da so podnebne spremembe podaljšale sezono cvetnega prahu, poroča BBC. Drobni prah, ki ga sproščajo nekatere trave, drevesa in rastline, kot vemo, povzroči kaos pri alergikih, saj so pogosti simptomi srbenje oči, kihanje in glavoboli.

Težaven je drobni prah, ki ga sproščajo nekatere trave, drevesa in rastline. FOTO: AP

Novo poročilo, objavljeno v reviji Lancet Public Health, pravi, da podnebne spremembe podaljšujejo sezono cvetenja nekaterih rastlin. V raziskavi so preučevali tri drevesa, ki so pogosta v Evropi – brezo, jelšo in oljko – in ugotovili, da se je opraševanje med letoma 2015 in 2024 začelo en do dva tedna prej v primerjavi z letoma 1991 in 2000. "Opažamo podaljšano sezono – zgodnejši začetek opraševanja tako na severu kot na jugu Evrope," pravi profesor Joacim Rocklov z Univerze v Heidelbergu, eden od avtorjev članka.

Topli, suhi dnevi še dodatno pomagajo širiti cvetni prah po zraku. FOTO: AP

Zgodaj poleti je pogosto vrhunec sezone cvetnega prahu, ko se število zrn cvetnega prahu v zraku pomnoži. Toplo vreme pomeni, da so razmere idealne za cvetni prah breze, ki je tudi glavni sprožilec senenega nahoda. Topli, suhi dnevi pa še dodatno pomagajo širiti cvetni prah po zraku. "Medtem ko so pri nekaterih simptomi lahko blagi, pri mnogih simptomi senenega nahoda vplivajo na kakovost življenja," za BBC pravi Anne Biggs, namestnica vodje kliničnih storitev pri Allergy UK.

Cvetni prah FOTO: AP