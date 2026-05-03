Tujina

Muke zaradi senenega nahoda zaradi podnebnih sprememb dolgotrajnejše

London, 03. 05. 2026 20.00 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Seneni nahod

Bolniki s senenim nahodom morajo zdaj simptome prenašati do dva tedna dlje kot v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je pokazala obsežna raziskava, ki ugotavlja, da so za to krive podnebne spremembe. Kaj to pomeni za milijone ljudi, ki živijo s senenim nahodom, in ali lahko kaj storijo, da bi se s tem spopadli?

Znanstveniki so ugotovili, da se je opraševanje med letoma 2015 in 2024 začelo en do dva tedna prej v primerjavi z letoma 1991 in 2000.
FOTO: AP

Novo poročilo 65 znanstvenikov z vsega sveta je pokazalo, da so podnebne spremembe podaljšale sezono cvetnega prahu, poroča BBC. Drobni prah, ki ga sproščajo nekatere trave, drevesa in rastline, kot vemo, povzroči kaos pri alergikih, saj so pogosti simptomi srbenje oči, kihanje in glavoboli.

Težaven je drobni prah, ki ga sproščajo nekatere trave, drevesa in rastline.
FOTO: AP

Novo poročilo, objavljeno v reviji Lancet Public Health, pravi, da podnebne spremembe podaljšujejo sezono cvetenja nekaterih rastlin. V raziskavi so preučevali tri drevesa, ki so pogosta v Evropi – brezo, jelšo in oljko – in ugotovili, da se je opraševanje med letoma 2015 in 2024 začelo en do dva tedna prej v primerjavi z letoma 1991 in 2000.

"Opažamo podaljšano sezono – zgodnejši začetek opraševanja tako na severu kot na jugu Evrope," pravi profesor Joacim Rocklov z Univerze v Heidelbergu, eden od avtorjev članka.

Topli, suhi dnevi še dodatno pomagajo širiti cvetni prah po zraku.
FOTO: AP

Zgodaj poleti je pogosto vrhunec sezone cvetnega prahu, ko se število zrn cvetnega prahu v zraku pomnoži. Toplo vreme pomeni, da so razmere idealne za cvetni prah breze, ki je tudi glavni sprožilec senenega nahoda. Topli, suhi dnevi pa še dodatno pomagajo širiti cvetni prah po zraku.

"Medtem ko so pri nekaterih simptomi lahko blagi, pri mnogih simptomi senenega nahoda vplivajo na kakovost življenja," za BBC pravi Anne Biggs, namestnica vodje kliničnih storitev pri Allergy UK.

Cvetni prah
FOTO: AP

Cvetni prah lahko sproži tudi napade astme in alergijske reakcije pri ljudeh, ki živijo z drugimi boleznimi dihal. "Če so ljudje alergični na cvetni prah, lahko to povzroči vnetje dihalnih poti in grozljive težave z dihanjem, kar lahko privede do smrtno nevarnih napadov astme," pa opozarja direktorica raziskav in inovacij pri Asthma and Lung UK Samantha Walker.

Poleg zdravil pri senenem nahodu pomaga tudi izogibanje sprožilcem, pravi farmacevtka Ashley Cohen iz Leedsa: "Vedno pravim, da gre za dobro higieno – cvetni prah se ti znajde na obrazu in rokah, ko greš ven, zato se stuširaj in preobleci, ko prideš noter." Opozarja tudi, da pogosto cvetni prah v hišo prinesejo tudi hišni ljubljenčki.

seneni nahod podnebne spremembe vreme alergija cvetni prah

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

periot22
03. 05. 2026 21.43
Podnebna laž za polnjenje žepov!
Samo navijač
03. 05. 2026 21.41
Podnebne sprenembe povzroca peščica bolnikov.
