Mukormikoza: 'črna gliva', ki napada covidne bolnike v Indiji

Zdravniki v Indiji, kjer se spopadajo z enim najhujših obsegov epidemije covida-19 na svetu, poročajo o vse več primerih redke okužbe mukormikoza, imenovane "črna gliva", pri ljudeh, ki so covid-19 preboleli. Bolniki imajo običajno simptome, ki zajemajo zamašen in krvaveč nos, otekanje in bolečine v očesu, povešene veke, zamegljen vid, nazadnje pa jim sledi izguba vida. Smrtnost je 50-odstotna. "To je nočna mora znotraj pandemije," pripovedujejo zdravniki.

"Mukormikoza je zelo redka glivična okužba, ki jo povzroči izpostavljenost plesni mucor, ki jo pogosto najdemo v zemlji, rastlinah, gnoju in sadju oz. zelenjavi, ki gnije," je za BBC opisal očesni kirurg iz Bombaja Akshaj Nair. Okužba vpliva na sinuse, možgane in pljuča in je lahko smrtno nevarna za diabetike, bolnike z rakom ali osebe z aidsom. Okuženi bolniki imajo običajno simptome zamašenega in krvavečega nosu, otekanja in bolečin v očesu, povešenih vek, zamegljenega vida, nazadnje pa sledi izguba vida. Na koži okoli nosu lahko nastanejo črni madeži. Dr. Nair, ki dela v treh bolnišnicah v Bombaju, enem najbolj prizadetih mest v drugem valu epidemije, pravi, da je že aprila sprejel okoli 40 bolnikov s to okužbo. Veliko je bilo diabetikov, ki so doma preboleli covid-19. Enajstim je moral kirurško odstraniti oko. Med decembrom in februarjem je šest njegovih kolegov v petih različnih mestih poročalo o 58 primerih okužbe. Večina je zbolela od 12 do 15 dni potem, ko je okrevala po koronavirusni bolezni.

Bolnišnica Sion v Bombaju, ki poka po šivih, je v zadnjih dveh mesecih poročala o 24 primerih glivične okužbe – za razliko od lanskega leta, ko so zabeležili le šest primerov, pa je povedala dr. Renuka Bradoo, vodja oddelka za ušesa, nos in grlo. Enajst pacientov je izgubilo oko, šest pa jih je umrlo. Večina bolnikov je bila diabetikov srednjih let, ki jih je okužba prizadela dva tedna po covidu."Tukaj vidimo od dva do tri takšne primere na teden. To je nočna mora znotraj pandemije," pripoveduje. Očesni kirurg Raghuraj Hegde iz mesta Bangalore pripoveduje podobno zgodbo. V zadnjih dveh tednih je videl 19 primerov mukormikoze, večinoma pri mladih bolnikih. "Nekateri so bili tako bolni, da jih nismo mogli niti operirati."

V Indiji so v zadnjih 24 urah zabeležili 403.738 novih primerov okužb z novim koronavirusom in 4092 smrti zaradi te bolezni, je danes sporočila vlada. Po navedbah vodilne strokovnjakinje WHO je indijska različica virusa bolj nalezljiva.

Nair predvideva, da mukormikozo, pri kateri je smrtnost 50-odstotna, povzroča uporaba steroidov, s katerimi zdravijo kritično bolne koronavirusne bolnike. Steroidi zmanjšujejo vnetje v pljučih in pomagajo ustaviti nekatere škodljive posledice, ki se lahko zgodijo, ko imunski sistem v telesu zažene boj proti koronavirusu. Zmanjšujejo pa tudi imuniteto in zvišujejo raven sladkorja v krvi – tako pri diabetikih kot pri nediabetičnih bolnikih s covidom-19. Ta padec imunosti bi lahko sprožil primere mukormikoze. "Sladkorna bolezen znižuje imunost telesa, koronavirus jo slabi, nato pa steroidi, ki pomagajo v boju proti covidu-19, delujejo kot gorivo za ogenj." Zdravniki so presenečeni nad resnostjo in pogostostjo te glivične okužbe med drugim valom epidemije v primerjavi z le redkimi primeri v prvem valu lani. Nair pravi, da je v zadnjih dveh letih v Bombaju naletel na največ 10 primerov. "Letos pa je drugače." Hegde pa v več kot desetletju prakse ni videl več kot enega ali dveh primerov na leto. Zdravniki pravijo, da večina pacientov k njim pride pozno, ko že izgubijo vid, oni pa jim morajo nato kirurško odstraniti oko, da okužba ne pride do možganov. V nekaterih primerih so bolniki v Indiji zaradi tega izgubili vid na obeh očeh. In v redkih primerih jim morajo celo odstraniti čeljustno kost, da preprečijo širjenje bolezni.

icon-expand Edino zdravilo, učinkovito proti bolezni, je protiglivična injekcija, ki stane 3.500 rupij (40 evrov). FOTO: AP

Odmerek zdravila stane 40 evrov Edino zdravilo, učinkovito proti bolezni, je protiglivična injekcija, ki stane 3.500 rupij (40 evrov) na odmerek in jo je treba dajati vsak dan v obdobju osmih tednov. Eden od načinov za preprečitev možnosti glivične okužbe pa je zagotoviti, da bolniki s covidom-19 tako med zdravljenjem kot tudi potem, ko okrevajo, prejemajo pravi odmerek steroidov, pojasnjuje dr. Rahul Baxi, diabetolog s sedežem v Bombaju. V zadnjem letu je zdravil približno 800 bolnikov s sladkorno boleznijo, ki so zboleli za covidom-19, in prav nihče od njih ni zbolel za glivično okužbo. "Zdravniki bi morali poskrbeti za raven sladkorja po odpustu pacientov," je prepričan. Težko je vedeti, zakaj prav zdaj iz vse države poročajo o vse več primerih mukormikoze. "Zdi se, da je virus virulenten in sladkor v krvi zvišuje na zelo visoko raven. Nenavadno pa je, da glivična okužba prizadene veliko mladih," še ugotavlja Hegde. Njegov najmlajši bolnik prejšnji mesec je bil 27-letnik, ki ni bil niti diabetik. "Morali smo ga operirati in mu odstraniti oko. To je bilo precej žalostno."