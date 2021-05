Po Indiji se širi smrtonosna mukormikoza, oblasti pozivajo k razglasitvi epidemije

Običajno izjemno redka glivična okužba mukormikoza, ki jo povzroča črna plesen, se namreč v času, ko se Indija že spopada z najhujšim izbruhom covida-19, vse hitreje širi po državi. V zadnjih mesecih so potrdili na tisoče primerov, predvsem pri osebah, ki so prebolele covid-19 ali pa se s to boleznijo še spopadajo. Zdravniki tako sumijo, da bi lahko bila okužba povezana s steroidi, ki jih uporabljajo za zdravljenje koronavirusne bolezni. Smrtonosna glivična okužba se običajno pojavi od 12 do 15 dni po prebolelem covidu, so indijski zdravniki povedali za BBC.