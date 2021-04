Mumije faraonov v spektakularni 'zlati paradi' popeljali po Kairu

V sami paradi, ki jo je spremljala povorka motornih vozil, pa so sodelovale tudi replike bojnih konjskih vpreg in igralci, oblečeni v staroegipčanske kostume.

Vrhunec je bila sama povorka staroegipčanskih kraljev in kraljic. Mumije 18 kraljev in štirih kraljic so iz Egiptovskega muzeja na trgu Tahrir popeljali na 5-kilometrsko pot po ulicah Kaira v posebej za to priložnost izdelanih vozilih, okrašenih z zlatimi starodavnimi motivi. Vozila so imela tudi vgrajene dodatne blažilnike oziroma amortizerje zato, da se mumije med potjo ne bi poškodovale.

Dogodek je trajal dobri dve uri, na slovesnosti, ki so jo posvetili egiptovski zgodovini in kulturi, pa so nastopili številni domači umetniki in orkester .

Na milijone Egipčanov si je danes v živo v središču Kaira in preko TV prenosa ogledalo veličastno "Zlato parado faraonov". Razkošna slovesnost, ki se je začela ob 18. uri po lokalnem času, je potekala pod strogimi varnostnimi ukrepi. Zaradi dogodka so namreč zaprli številne ceste v središču prestolnice.

Ramzes II. je tretji faraon 19. egipčanske dinastije iz 13. stoletja pred našim štetjem, vladal je kar 67 let. Velja za največjega, najslavnejšega in najmočnejšega faraona egipčanskega imperija. Znan je tudi po tem, da je podpisal mirovno pogodbo s Hetiti, ki velja za prvo znano mirovno pogodbo.

Mumije so v povorki popeljali v kronološkem zaporedju njihove vladavine. Tako je bil na čelu procesije faraon 17. dinastije Seqenenre Tao II., na repu pa faraon Ramzes IX., ki je vladal v 12. stoletju pred našim štetjem. Med najbolj znanima faraonoma, ki sta se popeljala po Kairu, sta kralj Ramzes II. in kraljica Hačepsut.

V dvorani, kjer se je odvijal program pred samo povorko, so povabljenci – med njimi številni politiki in znani estradniki – morali upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja covida-19. Tako so bili sedeži odmaknjeni na priporočeni razdalji, vsi gostje pa so nosili zaščitne maske. Vendar pa na prostem ne veljajo posebni ukrepi, tako da so si povorko v živo ogledale množice ljudi.

Čeprav so starodavne tehnike mumificiranja faraone tisočletja ohranile v dobrem stanju, pa so jih za to priložnost postavili v posebne krste, napolnjene s tekočim dušikom. Mumije pa so dodatno zavarovali z blazinami. Tako so jih dodatno zaščitili pred zunanjimi vplivi med samim prevozom. Prav tako pa so ceste na sami poti od enega do drugega muzeja pred samo prireditvijo obnovili, zato da je bil sam transport čim bolj gladek.

Mumije faraonov bodo v novem muzeju imele posebno "dvorano mumij", kjer bodo razstavljene.