Münchensko letališče zaradi zmrzali obstalo za šest ur

Zjutraj so bile vse pristajalno-vzletne steze zamrznjene, tako da so vse polete, predvidene med 6. in 12. uro, odpovedali ali prestavili, so povedali na letališču, opoldne pa potrdili, da je promet, kot je bilo načrtovano, s pristankom prvega letala iz New Yorka znova stekel.

Potniki morajo sicer še vedno računati na omejitve. Za popoldne je predvidenih okoli 100 od skupno 700 za danes predvidenih letov.

Zaprtje so napovedali v ponedeljek, na letališču pa je obtičalo na stotine potnikov. Oskrbeli so jih s hrano in pijačo, na voljo so jim bile zložljive postelje.

Letališče je obstalo že minuli konec tedna, ko je Bavarsko zajelo obilno sneženje. Meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo možnost zmrzovanja dežja in poledice.