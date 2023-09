Murdoch pri 92 letih v pokoj, posle bo prevzel njegov sin

AP poroča, da bo Rupert Murdoch z novembrom postal zaslužni predsednik obeh korporacij. Njegov sin bo medtem postal predsednik News Corp., še naprej pa bo tudi glavni izvršni direktor Fox Corp. Lachlan Murdoch je v odzivu dejal, da bo njegov oče obema družbama še naprej nudil "cenjene nasvete".

"Vse svoje poklicno življenje sem se dnevno ukvarjal z novicami in idejami in to se ne bo spremenilo," je 92-letni Murdoch zapisal v pismu zaposlenim. "A pravi čas je, da prevzamem drugačne vloge," je poudaril.

Murdoch je v svoji bogati karieri leta 1996 ustanovil televizijsko mrežo Fox, ki je uspešno izzvala veliko 'trojico' – ABC, CBS in NBC. Fox News je danes najbolj gledan informativni program v ZDA. Je tudi lastnik ameriških časnikov The Wall Street Journal in New York Post.