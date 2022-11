Musk objavil anketo o vrniti Trumpa na Twitter: 'Glas ljudstva je božji glas'

Nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa , ki je imel več kot 80 milijonov sledilcev, so januarja 2021 trajno izključili s Twitterja po napadu njegovih privržencev na ameriški Kapitol, v katerem je umrlo več ljudi. Novi lastnik Twitterja Elon Musk pa se je zdaj odločil, da bodo o vrnitvi razvpitega tviteraša, ki je s svojimi čivki sejal sovraštvo in poskrbel za številne sporne objave, zdaj odločili kar uporabniki sami. Kot poroča Sky News, je Musk sporočil, da bodo uporabniki Twitterja glasovali o tem, ali naj Donaldu Trumpu vrnejo oziroma obnovijo njegov Twitter račun.

Elon Musk je na Twitterju že objavil anketo, v kateri uporabnike poziva, naj glasujejo o tem, ali naj nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki so mu prejšnji lastniki prepovedali dostop do družbenega omrežja, zdaj vrnejo na položaj. Šef Twitterja je to pospremil z besedami: " Vox Populi, Vox Dei". Gre za latinski pregovor, ki pomeni "glas ljudstva je glas Boga".

Kaos po prevzemu

Novopečeni lastnik Twitterja, eden najbogatejših Zemljanov Musk, je sicer takoj po zaključku 44 milijard evrov vrednega prevzema upravljavca istoimenskega družbenega omrežja, prek elektronskih sporočil izvedel množično odpuščanje, nato začel vabiti osebje nazaj, ko je ugotovil, da so za določene funkcije nepogrešljivi, zatem pa spet začel groziti z odpuščanji in celo stečajem podjetja. Skupaj je odpustil že polovico od 7500 zaposlenih, 700 jih je odšlo že v pričakovanju njegovega prevzema.

Vmes je poslovne odločitve v javnosti preizkušal kar prek Twitterja in naletel na kritike in posmeh, obilo nejasnosti vlada glede njegove politike do sovražnega govora in ekstremizma na Twitterju oziroma glede usklajevanja sovražnega govora s svobodo govora.

Nazadnje je Musk zaposlene, ki jih še ni odpustil, postavil pred ultimat – bodisi naj se v celoti in brezpogojno predajo podjetju, tudi z dolgimi in intenzivnimi delovniki, ali pa odidejo. "Samo izjemno delo bo dobilo zadostno oceno," naj bi pisalo v notranji komunikaciji podjetja.