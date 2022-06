Musk bo imel prvi sestanek z osebjem Twitterja

Novico, o kateri je prvi poročal Business Insider , je za BBC potrdil tiskovni predstavnik Twitterja. To bo prvi sestanek vseh zaposlenih, na katerem bo Musk neposredno govoril z zaposlenimi v podjetju, odkar je podal prevzemno ponudbo.

Musk je v dopisu, ki ga je predložil pristojnim nadzornikom, navedel, da ima pravico do lastnega načina preverjanja podatkov o lažnih profilih. Dopis je formaliziral spor, ki je tlel že več tednov, potem ko je napovedal, da je dogovor 'začasno zaustavljen', dokler ne dobi dodatnih informacij.

Analitiki so dejali, da bi lahko Musk to vprašanje izkoristil za poskus ponovnih pogajanj o ceni ali celo za odstop od posla. Dejali so, da je njegova odločitev, da zadevo izpostavi na družbenih omrežjih, nekonvencionalna, zaradi česar je težko ugotoviti, kako resno misli.

Ko je Agrawal v seriji tvitov branil postopek podjetja za prepoznavanje lažnih profilov, se je Musk odzval z emotikonom 'poo' (kakec).

Delnice podjetja so ob koncu newyorškega trgovanja v ponedeljek znašale 35,5 evra, kar je precej pod Muskovo ponudbeno ceno 51,9 evra.