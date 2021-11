Musk: Če bo teh šest milijard odpravilo svetovno lakoto, jih bom tudi dal

David Beasley, direktor Svetovnega programa za hrano pri Združenih narodih (ZN), je v enem izmed intervjujev izzval ultrabogataše – še posebej je izpostavil ustanovitelja Amazona, Jeffa Bezosa, in prvega moža Tesle, Elona Muska – ko je dejal, naj od svojega ogromnega premoženja odstopijo šest milijard dolarjev (5,2 milijarde evrov) in na ta način "pomagajo rešiti svet". Presenetljivo je, da se je Musk na te besede odzval: "Če lahko natančno opišete, kako bo teh šest milijard odpravilo svetovno lakoto, bom takoj zdaj to tudi storil in prodal Tesline delnice."

icon-expand Šest milijard dolarjev, o katerih je govora, predstavlja približno dva odstotka celotnega premoženja Elona Muska. FOTO: AP Elon Musk je ponudil prodajo Teslinih delnic "takoj zdaj", če bodo pri ZN dokazali, da lahko s šestimi milijardami dolarjev res odpravijo lakoto na svetu. To je zapisal na Twitterju, potem ko je direktor Svetovnega programa za hrano pri ZN, David Beasley, v intervjuju za CNN dejal, naj ultrabogataši z enkratno donacijo "pomagajo rešiti svet". Ob tem je še posebej izpostavil prav Muska, poleg njega pa še ustanovitelja Amazona, Jeffa Bezosa. "Šest milijard dolarjev za pomoč 42 milijonom ljudi, ki bodo sicer umrli. Saj ni zapleteno," je dejal Beasley. Znesek, o katerem je govor, sicer predstavlja približno dva odstotka Muskovega neto premoženja. Izvršni direktor Tesle je ob svoji "ponudbi" dodal, da od ZN pričakuje "odprto računovodstvo, tako da bi javnost natančno videla, kako bi se denar porabil". Beasley je na Muskovo objavo odgovoril, da mu lahko zagotovi, da imajo vzpostavljene sisteme za transparentno upravljanje denarja.