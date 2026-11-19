Najbogatejši človek na svetu in direktor Tesle ter SpaceX Elon Musk je po ameriških vmesnih volitvah, na katerih so republikanci izgubili nadzor nad obema domovoma kongresa, javno podvomil o smiselnosti svojih rekordnih političnih donacij.
Na konferenci DealBook Summit, ki jo v New Yorku organizira časnik The New York Times, je v sredo prek videopovezave spregovoril o svoji podpori republikancem in odnosu do predsednika Donalda Trumpa.
Musk je za republikansko kampanjo namenil 446 milijonov dolarjev oziroma približno 339 milijonov britanskih funtov, s čimer je postal največji posamezni donator volitev.
Toda rezultat je bil daleč od njegovih pričakovanj.
Dejal je, da se zaradi porabljenega denarja počuti "precej neumno". Ob tem je ocenil, da za tolikšno vsoto ni dobil veliko, čeprav meni, da bi se republikanski kandidati brez njegove finančne podpore verjetno odrezali še slabše.
"Nisem MAGA"
Musk se je na konferenci opredelil tudi do gibanja MAGA oziroma Make America Great Again, ki je tesno povezano s Trumpom. "Nisem MAGA," je dejal. "Nisem prepričan, kaj MAGA pomeni ... Če to pomeni nekakšno slepo privrženost določenim politikam republikanske stranke, potem tega zagotovo ne podpiram," je pojasnil.
Njegove izjave so posebej zanimive zaradi tesnega sodelovanja s Trumpom v zadnjih dveh letih.
Musk je finančno podprl Trumpovo vrnitev v Belo hišo, na začetku njegovega drugega predsedniškega mandata pa je več mesecev deloval kot neplačani posebni vladni uslužbenec in višji predsednikov svetovalec.
Vodil je tudi oddelek za vladno učinkovitost DOGE, katerega naloga je bila zmanjševanje državne porabe.
Kljub občasnim političnim razhajanjem je ostal povezan s Trumpovo administracijo. Oktobra letos ga je Pentagon imenoval za enega od vodij projekta Meridian, študije o prihodnosti vojskovanja.
Musk je tudi po tem še naprej potoval s Trumpom in mu svetoval.
Demokrati prevzeli oba domova kongresa
A Musk je seveda predvsem poslovnež, ki razume, da se je veter obrnil. Ameriške vmesne volitve so se končale z velikim porazom republikancev. Demokrati so osvojili večino tako v predstavniškem domu kot v senatu, pri čemer so zmagali v številnih tesnih volilnih tekmah in dosegli zgodovinske premike tudi v zveznih državah, ki so bile desetletja pod republikanskim nadzorom.
Demokrati so z osvojitvijo obeh domov kongresa dobili več možnosti za nadzor nad delovanjem Trumpove administracije in njenimi odnosi z velikimi tehnološkimi podjetji. Med drugim napovedujejo strožji nadzor nad gradnjo podatkovnih centrov, ki so zaradi velike porabe električne energije, vode in prostora vse pogosteje predmet nasprotovanja lokalnih skupnosti. Omejevali bi lahko tudi Muskove dejavnosti.
Musk je po zato volitvah poskušal zmanjšati tudi pomen političnega preobrata v Teksasu za svoje poslovanje. O novi guvernerki Gini Hinojosa je dejal, da pričakuje precej zmerno politiko. Takšna ocena je pomembna tudi zaradi gospodarskih interesov njegovih podjetij, ki so močno povezana s Teksasom.
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