Musk in Bessent v prepiru pred Trumpom kričala in preklinjala

Kot je za televizijo MSNBC povedala nekdanja tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki, kričanje v Beli hiši med vladnimi uradniki ni nič posebnega, a se to dogaja za zaprtimi vrati, ne pa pred predsednikom ali celotno vlado.

"To sta bila dva milijarderja srednjih let, ki sta mislila, da gre za poklicno rokoborbo na hodniku zahodnega krila Bele hiše," je o sporu prejšnji četrtek povedala ena od prič.

Da sta se finančni minister Scott Bessent in vodja urada za vladno učinkovitost Elon Musk sprla zaradi nesoglasij, kdo naj vodi davčno upravo, je sicer prvi poročal New York Times.

"V ovalni dvorani si nista skočila v lase, vendar sta se drla drug na drugega pred predsednikom, nakar sta se preselila na hodnik in nadaljevala," je povedala priča in zatrdila, da je bil prepir zelo glasen, med njim pa so z obeh strani letele tudi osebne zmerljivke in kletvice.