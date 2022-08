Musk sodno pozval Dorseyja na sodišče zaradi napačno predstavljenih informacij

Elon Musk se poskuša izogniti predlagani pogodbi o združitvi podjetij Tesla in Twitter v vrednosti 44 milijard dolarjev (okoli 44 milijard evrov), potem ko je obtožil Twitter, da je napačno predstavil število lažnih in neželenih botov na platformi. Na Twitterju je namreč pogosta uporaba botov, ki so v resnici avtomatsko vodeni računi, ki pošiljajo sporočila in izvajajo programirane aktivnosti. Uporabniki družbenega omrežja plačujejo, da jim boti sledijo, in si na tak način umetno pridobivajo sledilce, poroča CNN.