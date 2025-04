Musk, ki izgublja milijarde, Trumpa prosil, naj umakne carine

V pogovoru s podpredsednikom italijanske vlade Matteom Salvinijem konec tedna je Musk prav tako poudaril, da upa, da bodo ZDA in Evropa v prihodnosti lahko ustvarile 'zelo tesno, močnejše partnerstvo' in dosegle 'območje ničelne carine'.

Po poročanju Washington Posta Musk, ki je izvršni direktor proizvajalca električnih vozil Tesla, že dlje časa vidi carine kot škodljive za svoje podjetje, katerega dva ključna trga so ZDA in Kitajska. Po navedbah časnika je Musk carinam nasprotoval že v času Trumpovega prvega mandata. Takrat je Tesla vložila tožbo zoper ameriško vlado, s katero je skušala razveljaviti davek na uvoz Teslinih vozil s Kitajske v ZDA. Kasneje naj bi Trump sicer obrnil ploščo in grajal nekatere zaposlene v Tesli, ker so predlagali vložitev tožbe.

Na predsednikovo uvedbo carin pa ni bil osupel le Musk, ampak tudi številni drugi podjetniki, ki so med kampanjo podpirali Trumpa. Nekateri naj bi prek Muska in podpredsednika JD Vancea skušali lobirati za bolj "razumno politiko" proste trgovine, piše časnik. Muskov prijatelj, investitor Joe Lonsdale, je zapisal, da je "prijateljem v administraciji" povedal, da bodo carine bolj prizadele ameriška podjetja kot kitajska.

Skupina podjetnikov naj bi konec tedna tudi sestavila neformalno skupino, ki bi v prihodnje lobirala pri članih Trumpove administracije za bolj zmerne politike, je za časnik dejal eden od virov. Kot je dodal, so sicer mnogi pričakovali carine, a niso predvidevali, da bodo tako visoke in tako uničujoče. Prav tako so bili prepričani, da bodo nekateri člani vlade, kot je denimo minister za finance Scott Bessent, Trumpa prepričali, da sprejme mehkejši pristop, presenetilo pa jih je tudi dejstvo, da je minister za trgovino Howard Lutnick tako močan zagovornik protekcionistične politike, je še razkril vir.