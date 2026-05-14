Tujina

Musk na srečanje s kitajskim premierjem pripeljal sina X Æ A-XII

Peking, 14. 05. 2026 15.43 pred 46 minutami 1 min branja 24

Avtor:
N.L.
Elon Musk s sinom X Æ A-XII na Kitajskem.

Te dni se na Kitajskem mudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je v Azijo pripotoval s številčno delegacijo vplivnih in bogatih politikov in podjetnikov. Med njimi je tudi Elon Musk, ki je na pogovore s kitajskim premierjem Li Qiangom pripeljal še svojega šestletnega sina.

V središču obiska je srečanje med predsednikoma ZDA in Kitajske, a veliko pozornosti je požel tudi obstranski pogovor med ameriškimi poslovneži, med katerimi sta poleg Muska tudi Tim Cook, izvršni direktor Appla, in Jensen Huang, prvi mož NVIDIE. Sestali so se s kitajskim premierjem Li Qiangom.

Milijarder in ustanovitelj Tesle Musk pa je na pogovor, ki je potekal v vladni 'Veliki dvorani ljudstva', prišel skupaj s svojim šestletnim sinom X Æ A-XII.

Elon Musk ima po javno znanih podatkih najmanj 14 otrok s štirimi partnerkami. Sina, X Æ A-XII, ki se je rodil 2020, ima s pevko, producentko in vizualno umetnico Grimes.

O čem so se pogovarjali?

Kot je po pogovorih dejal Li, so na srečanjih določili strateško smer za odnose med Kitajsko in ZDA. Prav trdni in stabilni odnosi med državama so ključni za svetovni mir in razvoj, so zapisali na kitajski vladni strani.

Kitajska ob tem zagotavlja, da bodo zagotovili več priložnosti za tuja podjetja, tudi ameriška, in si prizadevali za olajšano komunikacijo med državama. Kitajska sicer trenutno izvaja svoj 15. petletni načrt za obdobje 2026–2030.

Ameriški poslovneži so po srečanju pohvalili prizadevanja Kitajske za odprto poslovno okolje in izrazili optimizem glede razvojnih možnosti Kitajske in njihove pripravljenosti za še več sodelovanja, je zapisala kitajska vlada.

Elon Musk Kitajska Li Qiang X Æ A-XII poslovneži

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeNebinarni
14. 05. 2026 16.32
Preneumno
Odgovori
+1
1 0
Kriss slo
14. 05. 2026 16.32
Trumo vecino dela dobro. Samo s to vojno v iranu se mi je pa za..al..pa se to bodo verjetno kej profitiral..bog ve kaj je zadaj..
Odgovori
-1
0 1
hansola
14. 05. 2026 16.34
Daj mi ENO stvar, ki je dobra napiš prosim, ENO?
Odgovori
0 0
cekinar
14. 05. 2026 16.28
kakega spola pa je ta sin xÆ...?IN ostalih muskovih 13 otrok?še sam verjetno ne ve kolko jih sploh ima ...
Odgovori
+1
1 0
kladivo
14. 05. 2026 16.25
Sin ima ime taksno da bi prej razumel kitajsko pisavo 😂
Odgovori
+3
3 0
kladivo
14. 05. 2026 16.26
Vrjetno ga je pripeljal da bi mu kataci povedali kako mu je sploh ime🤔
Odgovori
+2
2 0
Kviz
14. 05. 2026 16.24
Navadni ljudje tega ne razumejo, zato pa je toliko levnuhov in brezdelnežev na zemlji. Posledično pa tudi revežev.
Odgovori
-3
0 3
suleol
14. 05. 2026 16.30
ti sigurno razumes sem preprican
Odgovori
+3
3 0
NeNebinarni
14. 05. 2026 16.32
Razsvetli nas, o veliki genij.
Odgovori
0 0
lokson
14. 05. 2026 16.21
Ja in??????
Odgovori
+1
1 0
matko74
14. 05. 2026 16.20
Bolano do amena
Odgovori
+2
3 1
myomy
14. 05. 2026 16.14
Ko prideta na pol nor poslovnež z mladoletnim sinom in predsednik, ki je poročen s starleto (oba skupaj pa preživljata počitnice na Epsteinovem otoku) Kitajcem pridigat o "zahodnih vrednotah", lol.
Odgovori
+5
7 2
suleol
14. 05. 2026 16.13
tam si pa nula musk
Odgovori
+2
4 2
suleol
14. 05. 2026 16.13
a--ix hahaha
Odgovori
+3
4 1
Sventevith
14. 05. 2026 16.11
Živela Kitajska!
Odgovori
+3
4 1
myomy
14. 05. 2026 16.15
ŽIVEL XI JINPING!
Odgovori
+2
2 0
myomy
14. 05. 2026 16.09
Musk je sina peljal na obisk stricu Xiju zato, da mu je razložil naslednje: "Vidiš, tale stric je pa bolj bogat kot midva."
Odgovori
+3
4 1
Wolfman
14. 05. 2026 16.07
Nikar z otrokom v Telaviv ali Belo hišo! Samo tega ne...!
Odgovori
+1
2 1
a.kralj1994
14. 05. 2026 16.04
Ko imaš politike zblaznele, potem so tudi imena njihovih otrok podobna politikom...vse tole gre v maloro...
Odgovori
+4
4 0
kopalisce
14. 05. 2026 15.57
Me zanima kako se to izgovarja...
Odgovori
+4
4 0
kladivo
14. 05. 2026 16.33
Ej ti 🤔 sm pridi najlazje
Odgovori
0 0
Arrya
14. 05. 2026 15.53
Se mora tamali počutit dobro, ker končno je nekje, kjer imajo tudi drugi neprepoznavne črke za imena.
Odgovori
+7
7 0
