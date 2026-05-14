Musk na srečanje s kitajskim premierjem pripeljal sina X Æ A-XII

V središču obiska je srečanje med predsednikoma ZDA in Kitajske, a veliko pozornosti je požel tudi obstranski pogovor med ameriškimi poslovneži, med katerimi sta poleg Muska tudi Tim Cook, izvršni direktor Appla, in Jensen Huang, prvi mož NVIDIE. Sestali so se s kitajskim premierjem Li Qiangom.
Milijarder in ustanovitelj Tesle Musk pa je na pogovor, ki je potekal v vladni 'Veliki dvorani ljudstva', prišel skupaj s svojim šestletnim sinom X Æ A-XII.
Elon Musk ima po javno znanih podatkih najmanj 14 otrok s štirimi partnerkami. Sina, X Æ A-XII, ki se je rodil 2020, ima s pevko, producentko in vizualno umetnico Grimes.
O čem so se pogovarjali?
Kot je po pogovorih dejal Li, so na srečanjih določili strateško smer za odnose med Kitajsko in ZDA. Prav trdni in stabilni odnosi med državama so ključni za svetovni mir in razvoj, so zapisali na kitajski vladni strani.
Kitajska ob tem zagotavlja, da bodo zagotovili več priložnosti za tuja podjetja, tudi ameriška, in si prizadevali za olajšano komunikacijo med državama. Kitajska sicer trenutno izvaja svoj 15. petletni načrt za obdobje 2026–2030.
Ameriški poslovneži so po srečanju pohvalili prizadevanja Kitajske za odprto poslovno okolje in izrazili optimizem glede razvojnih možnosti Kitajske in njihove pripravljenosti za še več sodelovanja, je zapisala kitajska vlada.
