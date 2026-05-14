Musk na srečanje s kitajskim premierjem pripeljal sina X Æ A-XII

V središču obiska je srečanje med predsednikoma ZDA in Kitajske, a veliko pozornosti je požel tudi obstranski pogovor med ameriškimi poslovneži, med katerimi sta poleg Muska tudi Tim Cook, izvršni direktor Appla, in Jensen Huang, prvi mož NVIDIE. Sestali so se s kitajskim premierjem Li Qiangom. Milijarder in ustanovitelj Tesle Musk pa je na pogovor, ki je potekal v vladni 'Veliki dvorani ljudstva', prišel skupaj s svojim šestletnim sinom X Æ A-XII.

Elon Musk s sinom X Æ A-XII na Kitajskem. AP

Elon Musk ima po javno znanih podatkih najmanj 14 otrok s štirimi partnerkami. Sina, X Æ A-XII, ki se je rodil 2020, ima s pevko, producentko in vizualno umetnico Grimes.

O čem so se pogovarjali?