Musk na Twitterju znova odprl račune več novinarjev: 'Ljudje so spregovorili'

Lastnik twitterja Elon Musk je po ostrih kritikah sporočil, da bo na družbenem omrežju ponovno vzpostavil račune več novinarjev, ki so poročali o njegovem letalu. Na Twitterju je izvedel anketo, v kateri je spraševal, ali naj začasno ukinjene račune obnovi zdaj ali čez teden dni. Skoraj 59 odstotkov od 3,69 milijona sodelujočih je odgovorilo, naj račune novinarjev obnovi nemudoma.

"Ljudje so spregovorili," je tvitnil Elon Musk in dodal, da bo ponovno vzpostavil račune tistim, ki so razkrili lokacijo njegovega letala.

Kot smo poročali, je Twitter v četrtek zaprl račune novinarjev ameriških časnikov Washington Post in New York Times, televizije CNN in več neodvisnih novinarjev. Nekateri med njimi so pred tem poročali, da je Twitter v sredo zaprl račun @ElonJet, ki je sledil letom zasebnega letala Muska.