Musk nadaljuje s prodajo Teslinih delnic

Prodajo delnice je Musk prijavil ameriški komisiji za borzo in vrednostne papirje, ob prodaji pa bo moral državi plačati davek na prihodek v vrednosti razlike med nakupno ceno in pošteno borzno vrednostjo.

Musk je v začetku novembra na Twitterju objavil anketo, v kateri je sledilce vprašal, ali naj proda 10 odstotkov delnic. Ti so mu v večini odgovorili pritrdilno. Ob sprožitvi ankete je obljubil, da bo upošteval izid. Na ta način protestira proti ideji o posebnem davku na milijarderje, ki so ga v okviru pogajanj o zakonodaji za povečanje socialne in okoljske porabe predlagali demokrati.