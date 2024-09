Musk naj bi deaktiviral Kadirov Cybertruck: 'To ni bilo moško od tebe'

"Elon Musk je naredil nekaj grdega. Iz srca daje draga darila, nato pa jih izklopi na daljavo. Verjetno se spomnite njegovega darila, Cybertrucka, ki smo ga opremili s strojnico in poslali v Severno vojaško okrožje. Vozilo se je dobro kosalo z bojnimi nalogami. Izkazalo je manevrsko sposobnost in dobro zaščito posadke. Toda Musk je pred kratkim na daljavo onemogočil Cybertruck. To ni moško. Železnega konjička smo morali odvleči. Zakaj, Elon? Se to tako dela," je zapisal Ramzan Kadirov.

Putinov zaveznik, ki obvladuje politično življenje v tej severnokavkaški ruski republiki že 17 let, je avgusta objavil posnetke in fotografije vozila, na katerega je namestil strojnico. Trdil je, da ga je kot darilo prejel od Muska, ta pa je trditve označil za laž. "Ste resno tako zaostali, da mislite, da sem podaril Cybertruck ruskemu generalu," je takrat odgovoril na pisanja in ugibanja medijev. Trditev Kadirovega je označil za lažno.