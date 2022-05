Musk naj bi spolno nadlegoval stevardeso in ji za darilo ponujal konja

Stevardesa je Muska zavrnila, kasneje pa je bila v službi vedno manj zaželena. "Čutila je, da so jo izrinili in kaznovali, ker se ni želela prostituirati," še poroča Business Insider . Leta 2018 je najela odvetnika, pritožba pa je bila rešena po mediaciji, ki naj bi se je udeležil tudi Musk. Novembra istega leta je SpaceX stevardesi plačal odpravnino v višini 250.000 dolarjev (skoraj 237.000 evrov), a pod pogojem, da Muska ne bo tožila.

Elon Musk, čigar premoženje je ocenjeno na okoli 212 milijard dolarjev (okoli 200 milijard evrov), je svojim sledilcem na Twitterju povedal, da so obtožbe o spolnem nadlegovanju "popolnoma neresnične". Delnice proizvajalca električnih vozil Tesla, ki je v lasti Muska, so v petek zdrsnile za več kot 10 odstotkov. Razlog pa zaskrbljenost, da bi lahko škandal ogrozil Teslino blagovno znamko in prodajo.

"Če bi bil nagnjen k spolnemu nadlegovanju, je malo verjetno, da bi to prišlo na dan šele prvič v moji 30-letni karieri," je dejal Musk v odzivu za Business Insider in ocenil, da je zgodba "politično motivirana".

Ustanovitelj Tesle in SpaceX je te dni pogosto v središču pozornosti. V sredo se je znova hudo razjezil nad ameriško demokratsko stranko in napovedal, da bo novembra na kongresnih in drugih volitvah volil republikance. Jezen je, ker demokrati podpirajo sindikate in obdavčitev milijarderjev. Njegov nakup Twitterja je medtem še vedno "na čakanju" in bo tako tudi ostalo, vse dokler od vodstva ne prejme dodatnih podrobnosti o številu lažnih računov na platformi.