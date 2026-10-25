Musk obtožil Ukrajino: Starlink naj bi uporabljala za napade z droni na ljudi

"Ukrajinska vojska je kršila pogoje uporabe Starlinka in sistem uporabila za napade z droni, namenjene ubijanju ljudi," je Musk zapisal v objavi na omrežju X. V ločeni objavi je zapisal, da je Starlink civilni sistem, ne sredstvo za ubijanje.

Musk je dejal, da je Starlink "ključnega pomena za obrambo Ukrajine, saj je edini sistem, ki ga ni mogoče ohromiti ali uničiti, vsaj zaenkrat". "Če bi Starlink izklopili, bi se ukrajinska fronta takoj sesula," je dodal.