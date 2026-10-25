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Musk obtožil Ukrajino: Starlink naj bi uporabljala za napade z droni na ljudi

Washington/Kijev, 25. 10. 2026 11.43 pred 27 minutami 1 min branja 7

Avtor:
STA
Elon Musk

Ameriški milijarder Elon Musk je obtožil Ukrajino, da je sistem Starlink uporabljala za napade z droni na ljudi, pri čemer naj bi prekršila pogoje uporabe te komunikacijske storitve Muskovega podjetja SpaceX.

"Ukrajinska vojska je kršila pogoje uporabe Starlinka in sistem uporabila za napade z droni, namenjene ubijanju ljudi," je Musk zapisal v objavi na omrežju X. V ločeni objavi je zapisal, da je Starlink civilni sistem, ne sredstvo za ubijanje.

Musk je dejal, da je Starlink "ključnega pomena za obrambo Ukrajine, saj je edini sistem, ki ga ni mogoče ohromiti ali uničiti, vsaj zaenkrat". "Če bi Starlink izklopili, bi se ukrajinska fronta takoj sesula," je dodal.

Elon Musk
Elon Musk
FOTO: Profimedia

Ukrajina sicer uporablja tako civilno različico satelitskega komunikacijskega sistema Starlink kot vojaško različico Starshield.

V zadnjih tednih je večkrat prišlo do težav ali upočasnitev delovanja sistemov, v soboto pa je ukrajinska vlada sporočila, da ima Ukrajina ponovno stabilno povezavo s sistemom Starlink.

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Musk, ki je že večkrat od začetka vojne spremenil svoje stališče o Ukrajini, vztraja, da je za vsakršne prekinitve v delovanju sistema Starlink odgovorna ameriška vlada, ne podjetje SpaceX.

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KOMENTARJI7

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M_teoretik
25. 10. 2026 12.14
Zakaj ni to takoj povedal, ampak je trdil, da je BELA hiša bremzala!?
Odgovori
0 0
Pomladni cvet
25. 10. 2026 12.13
Elon musk legenda
Odgovori
+1
1 0
osservatore
25. 10. 2026 12.13
Musk s spreminjanjem stališč in vplivanjem na starlink kaže svojo pomembnost in želi, da se stvari vrtijo okoli in zaradi njega.
Odgovori
0 0
JackRussell
25. 10. 2026 12.02
Če se nebi mešali povsod po svetu, nebi imeli toliko vojn.
Odgovori
+1
1 0
macolagobec
25. 10. 2026 12.14
Kot bi rekel, da je ves kriminal na tem svetu samo za to, ker se v njega kar naprej vmešava policija.
Odgovori
0 0
PetindvajsetUR
25. 10. 2026 11.59
Osnovno vprasanje: kdo je agresor in kdo se brani?
Odgovori
+1
3 2
macolagobec
25. 10. 2026 12.13
Če tebi to ni jasno, potem ne vem kaj ti v življenju sploh je jasno!
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-1
0 1
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