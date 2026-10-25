Musk obtožil Ukrajino: Starlink naj bi uporabljala za napade z droni na ljudi

"Ukrajinska vojska je kršila pogoje uporabe Starlinka in sistem uporabila za napade z droni, namenjene ubijanju ljudi," je Musk zapisal v objavi na omrežju X. V ločeni objavi je zapisal, da je Starlink civilni sistem, ne sredstvo za ubijanje.
Musk je dejal, da je Starlink "ključnega pomena za obrambo Ukrajine, saj je edini sistem, ki ga ni mogoče ohromiti ali uničiti, vsaj zaenkrat". "Če bi Starlink izklopili, bi se ukrajinska fronta takoj sesula," je dodal.
Ukrajina sicer uporablja tako civilno različico satelitskega komunikacijskega sistema Starlink kot vojaško različico Starshield.
V zadnjih tednih je večkrat prišlo do težav ali upočasnitev delovanja sistemov, v soboto pa je ukrajinska vlada sporočila, da ima Ukrajina ponovno stabilno povezavo s sistemom Starlink.
Musk, ki je že večkrat od začetka vojne spremenil svoje stališče o Ukrajini, vztraja, da je za vsakršne prekinitve v delovanju sistema Starlink odgovorna ameriška vlada, ne podjetje SpaceX.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.