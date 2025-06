Musk obžaluje spletne zapise o Trumpu in briše objave

Donald Trump in Elon Musk pred Belo hišo s Teslami

Elon Musk je že zbrisal nekatere svoje objave o Donaldu Trumpu.

Bela hiša je zavrnila Muskove obtožbe o Epsteinu, tiskovna predstavnica Karoline Leavitt pa je dejala: "To je nesrečna epizoda Elona, ki je nezadovoljen z zakonom 'One Big Beautiful Bill' (Eden velik čudovit zakon) o davkih in porabi, ker ne vključuje politik, ki si jih je želel."

"Predsednik je osredotočen na sprejetje tega zgodovinskega zakona in na to, da bo naša država spet velika."

Musk medtem ni navedel, katere objave obžaluje, poroča Sky News.

Minuli teden je Musk napadel tudi Trumpove tarife in dejal, da bodo "povzročile recesijo v drugi polovici tega leta".

Predsednik Trump je v odgovor v intervjuju za ABC News dejal, da je Musk "izgubil razum", zagrozil z odpovedjo vladnih pogodb z Muskovimi podjetji in dejal, da je milijarderja prosil, naj zapusti Belo hišo.