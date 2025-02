Musk od državnih uslužbencev zahteva poročila o delu, sicer jim grozi odpoved

Glede na vsebino elektronskega sporočila, ki ga je kasneje prejela tudi francoska tiskovna agencija AFP, so bili ameriški zvezni uslužbenci pozvani, naj predložijo "približno pet ključnih točk z informacijami o tem, kaj so naredili prejšnji teden".

"Vsi uslužbenci zvezne vlade bodo v kratkem prejeli elektronsko sporočilo, v katerem bo zahtevano, da pojasnijo, kaj so naredili prejšnji teden. Če se ne bodo odzvali, se bo to štelo za prostovoljno odpoved," je Musk v soboto zapisal v objavi na omrežju X, katerega lastnik je.

Rok za odgovor na sporočilo je določen za ponedeljek do polnoči, čeprav v njem ni bilo navedeno, da bo v nasprotnem primeru prišlo do odpovedi delovnih razmerij oz. pogodb o zaposlitvi.

Ameriška zveza vladnih uslužbencev (AFGE), največji sindikat zveznih uslužbencev v državi, je medtem že obljubila, da bo izpodbijala vsa morebitna nezakonita odpuščanja. Predsednik AFGE Everett Kelley je kritiziral Muska in vlado predsednika Donalda Trumpa, češ da ta poteza kaže na "popoln prezir do zveznih uslužbencev in ključnih storitev, ki jih zagotavljajo Američanom".

"Kruto in nespoštljivo je do več sto tisoč veteranov, ki sedaj nosijo svojo drugo uniformo v javni upravi, da so prisiljeni opravičevati svoje delovne naloge pred tem privilegiranim in neizvoljenim milijarderjem, ki v življenju ni opravil niti ene ure poštene javne službe," je dodal.

Več zveznih uslužbencev je za AFP povedalo, da so jim svetovali, naj ne odgovarjajo na sporočilo in počakajo na nadaljnja navodila.

Musk – najbogatejši človek na svetu in eden najbližjih sodelavcev predsednika Trumpa, ki mu je pomagal pri izvolitvi z velikodušnimi donacijami – si od Trumpove vrnitve na oblast kot vodja urada Doge prizadeva za krčenje programov vlade ZDA in odpušča javne uslužbence.

Trump je sicer ravno v soboto izrazil željo, da bi bil Musk še bolj agresiven pri nižanju zveznih stroškov. Ob tem je ocenil, da tehnološki mogotec svoje delo opravlja odlično.

V Beli hiši ob tem poudarjajo, da je Musk le višji predsednikov svetovalec in da ni zaposlen v uradu Doge. V luči tega naj ne bi imel formalnih pooblastil za sprejemanje vladnih odločitev.