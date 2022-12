Musk: Odšel bom, ko bom našel dovolj nespametnega naslednika, da vzame to službo

"Kot izvršni direktor bom odstopil, takoj ko najdem nekoga dovolj nespametnega, da vzame to službo! Potem bom vodil le še ekipe za programsko opremo in strežnike," je ponoči tvitnil Musk, ki je 27. oktobra postal edini lastnik Twitterja, potem ko je zanj odštel 44 milijard dolarjev (43,7 milijarde evrov). Ob prevzemu Twitterja je sicer obljubljal, da ga bo izboljšal tako, da se bo znebil lažnih računov in omogočil večjo svobodo govora.

Uporabniki Twitterja so konec tedna v anketi, v kateri jih je Elon Musk vprašal, ali naj ostane izvršni direktor Twitterja, glasovali za njegov odhod s položaja. Tako se je izreklo 57,5 odstotka od več kot 17 milijonov sodelujočih. Musk je pred tem obljubil, da bo rezultat ankete spoštoval, po objavi rezultata pa se nanj ni jasno odzval.