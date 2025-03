Musk: Omrežje X tarča obsežnega kibernetskega napada

Po podatkih portala Downdetector so sprva o težavah z dostopom poročali uporabniki iz ZDA in Velike Britanije, nato pa še iz drugih držav. Izpadi se sicer pojavljajo občasno.

Milijarder Musk, ki je hkrati tudi izvršni direktor Tesle in Space X, je družbeno omrežje, prej znano kot Twitter, kupil oktobra 2022 in ga preimenoval v omrežje X. Za nakup je odštel 44 milijard dolarjev (skoraj 41 milijard evrov).

Musk, velik podpornik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je zaradi vodenja vladnega urada za učinkovitost (DOGE), ki je v nekaj tednih odpustil na tisoče uslužbencev in zaprl številne zvezne programe, soočil s številnimi kritikami in protesti.

Teslinimi avtosaloni so postali tarča napadov. Minulo soboto so pred prodajnimi saloni po vsej državi potekali protesti. V New Yorku so denimo policisti aretirali pet protestnikov zaradi nedostojnega vedenja, enega pa zaradi upiranja aretaciji.

Nekateri ob tem v znak protesta proti Musku namerno uničujejo Teslina vozila, prodajne salone in njihove polnilne postaje, je poročal New York Post.